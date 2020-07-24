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Haber Giriş: 24.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu: 50 bin TL’yi bağışlamadı dava açıldı!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu: 50 bin TL’yi bağışlamadı dava açıldı!
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Geçen sene çekilen “Randıman” filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu. Çelik, rol arkadaşına hakaret davası açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Ordu Ünye’de çekilen “Randıman” filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu.

İddiaya göre set sonrası otele dönüşte servis aracında klima yüzünden tartışma çıktı. Çelik tartışma sonrası Ün’ün kendisine ağza alınmayacak sözler söylediğini ve karnına yumruk attığını iddia ederek hakaret davası açtı.

Gökhan Çelik, mahkeme dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderince Yağmur Ün’ün Şehit Aileleri Derneği’ne 50 bin TL bağış yapması karşılığında davadan vazgeçeceğini söyledi. Ancak Ün, bu parayı yatırmadı.

Dosya, Ünye Uzlaştırma Bürosu tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyayı kabul eden mahkeme, 8 Aralık’ta ilk duruşma için gün verdi. 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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