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Haber Giriş: 20.06.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Yağmur Tanrısevsin son noktayı koydu

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Yağmur Tanrısevsin son noktayı koydu
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3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir karar ile sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çiftinin barıştığı iddia edilmişti. Yağmur Tanrısevsin bu iddiaları yalanladı.

 Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç 2015’te aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2019’da ayrılmıştı. Ortak arkadaşları eski sevgilileri karantina günlerinde yeniden bir araya getirmeye çalışsa da olmadı.

Yağmur Tanrısevsin, “Oğuzhan ile kavgalı ayrılmadık. İlişkimize sevgi saygı çerçevesinde son vermiştik. Şimdi arkadaşız. Onun dışında başka bir durum yok” diye konuştu.

Yağmur Tanrısevsin son noktayı koydu

Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak’tan 2014’te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının “nikah masasına oturacaklar” dediği sevgililer Ekim 2019’da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu.

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