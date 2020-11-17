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Yağmur Tanrısevsin: "İklim Biziz, Değişeceğiz”
ÜNLÜ oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve AB Türkiye Delegasyonu’nun başlattığı küresel ısınmaya karşı iklim eylemini teşvik eden “İklim Biziz, Değişeceğiz” kampanyasına destek verdiğini duyurdu.
Tanrısevsin, sosyal medya hesabından ormanda çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak altına şu notu yazdı: “2015 Paris Anlaşması’nın beşinci yılında, küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlı tutabilme şansımız azalıyor. İklim eylemini desteklemek için sesimi yükseltiyorum. Günlük yaşamlarımızı değiştirmeliyiz!”
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