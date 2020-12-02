MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım
GeriMagazin Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 02.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım
Abone Olgoogle-news

Eski futbolcu Emre Aşık’la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, UçanKuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına telefonla bağlandı.

Eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Sarnıç, canlı yayında Emre Aşık’ın kendisi için “Seni sokaktan aldım, sokağa bırakacağım” dediğini açıkladı. Telefonda ağlama krizine giren Sarnıç, “Beni beş parasız bıraktılar. ‘Nereye gidersen git’ dediler. Ben nereye gideyim bu soğukta. Param yok, nasıl ev tutacağım?” ifadelerini kullandı.

Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle