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Haber Giriş: 01.05.2021 - 08:16 | Son Güncelleme:

Yağmur Sarıoğlu yerde de hızlı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yağmur Sarıoğlu yerde de hızlı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu son dönemde motosiklete merak sardı. Üç çocuk annesi Sarıoğlu, önceki gün Bebek’te motosikletiyle objektife yansıdı.

EKSTREM SPORLARA MERAKLI

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve bir süre öğretim görevlisi olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu, daha sonra hayallerinin peşine düşüp pilotaj eğitimi almıştı. Özel bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan üç çocuk annesi Sarıoğlu, paraşütle atlamak, tırmanmak gibi ekstrem sporlara meraklı.

Yağmur Sarıoğlu yerde de hızlı

İkinci pilot olan Yağmur Sarıoğlu, daha önce verdiği röportajda “Ben biraz soğukkanlıyım. Dolayısıyla ilk uçuşumda çok heyecanlanmadım” demişti.

ÖNLEMLERİ İHMAL ETMİYOR

Adrenalin ve hız tutkunu Yağmur Sarıoğlu’nun yeni tutkusu ise motosiklet. Geçtiğimiz günlerde oğlunu motosikletle gezdirirken verdiği pozu sosyal medyada paylaşan Sarıoğlu, önceki gün de Bebek’te görüntülendi. Sahibi olduğu gözlük mağazasından çıkarken objektife yansıyan Sarıoğlu, tüm önlemlerini almış şekilde motoruna binip hızla uzaklaştı.

Yağmur Sarıoğlu yerde de hızlı

Motosikletiyle trafiğe çıkan Yağmur Sarıoğlu, kaskı ve koruyucu kıyafetiyle önlem aldı.


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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