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Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi... 'Hedefim 53'

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Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi... 'Hedefim 53'
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Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz Eylül ayında dünyaya getiren ve hamilelik döneminde 30 kilo alan Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da evlenmişti. Üçüncü çocuğu Saran’ı Eylül 2020’de kucağına alan genç anne, eski formuna kavuşmak için hem rejim, hem de spor yapıyor.

Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi... Hedefim 53

Hamilelik döneminde 30 kilo alıp doğuma 88 kiloyla girdiğini belirten Yağmur, “Kendimi şimdilik çok kısıtlamıyorum. Geç kahvaltı yapıyorum, aralarda bazen pilav bile yiyorum. Akşam 18.00’de salata, sonra acıkırsam da kuruyemiş, meyve veya yoğurtla günü kapatıyorum” dedi.

Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi... Hedefim 53

Hedefi 53 kilo olmak
Yağmur Sarıoğlu şöyle konuştu:
“Spor salonuna gidemediğim zamanlar evde haftanın 3 günü Leslie ve Chloe Ting’in YouTube’daki videoları eşliğinde antrenman yapıyorum. Sıkılırsam yürüyüşe çıkıyorum. Asıl sıkı diyet ve spor programı; Saran’ı emzirmeyi bırakınca başlayacak. O zamana kadar 59 kiloya düşmeyi düşünüyorum. Asıl hedefim ise; 53. Şimdi 68 kiloyum.”(Posta)

Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi... Hedefim 53

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