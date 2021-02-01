Yağmur Sarıoğlu 4 ayda 20 kilo verdi... 'Hedefim 53'

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da evlenmişti. Üçüncü çocuğu Saran’ı Eylül 2020’de kucağına alan genç anne, eski formuna kavuşmak için hem rejim, hem de spor yapıyor.

Hamilelik döneminde 30 kilo alıp doğuma 88 kiloyla girdiğini belirten Yağmur, “Kendimi şimdilik çok kısıtlamıyorum. Geç kahvaltı yapıyorum, aralarda bazen pilav bile yiyorum. Akşam 18.00’de salata, sonra acıkırsam da kuruyemiş, meyve veya yoğurtla günü kapatıyorum” dedi.

Hedefi 53 kilo olmak

Yağmur Sarıoğlu şöyle konuştu:

“Spor salonuna gidemediğim zamanlar evde haftanın 3 günü Leslie ve Chloe Ting’in YouTube’daki videoları eşliğinde antrenman yapıyorum. Sıkılırsam yürüyüşe çıkıyorum. Asıl sıkı diyet ve spor programı; Saran’ı emzirmeyi bırakınca başlayacak. O zamana kadar 59 kiloya düşmeyi düşünüyorum. Asıl hedefim ise; 53. Şimdi 68 kiloyum.”(Posta)

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