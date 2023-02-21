Yağmur Atacan afet bölgesini anlattı: 4 günü 14 gün gibi yaşadım

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Yağmur Atacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay’a gitmiş, ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde evine dönen Atacan, duygularını bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi:

“Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor. Bugün tam 1 hafta olacak döneli, bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum, çok şükür normalim.”

ESKİYE DÖNMEK ZOR

Atacan, deprem bölgesinde geçirdiği günleri de anlattı:

“60 saat direksiyondaydım. Toplam 6 saat mi uyudum, hesaplayamıyorum. 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamaşır almayı bile düşünmeden yola çıktık. Günlerce uyumadık, beslenmedik. Herkese yetemezdik biliyoruz ama ‘Keşke şöyle yapsaydım’ demedim.

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Eve vardım, vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum, artık bizim de zor.”