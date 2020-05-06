Yağmur Aşık okul müdürünü tehdit etti: Yüzüne kezzap atacağım

TANIKLIK ETMİŞTİ

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Aşık suçlamayı reddetmişti. Ancak oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Okul müdürü Asiye K., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini söyledi. Asiye K., "Beni önce 'Kadınsın, başına her türlü iş gelir' diye, sonra da 'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım' diye tehdit etti" dedi. Okul müdürü uzlaşmayı kabul etmeyince Yağmur Aşık hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAĞMUR AŞIK'IN OKUL MÜDÜRÜNE SAVURDUĞU TEHDİTLER:

"Biz karı-kocayız, aile işlerine karışma, yalnız bir kadınsın, başına her türlü iş gelebilir. Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak, serserilere leş edeceğim. Ailene ve yakınlarına zarar vereceğim, yüzüne kezzap atıp okulunu yakacağım."