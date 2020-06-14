Yağmur Sarıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Sabri Sarıoğlu’nun eşi pilot Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı: “Bebeğimiz erkek... Kendimi kıza hazırlamış, isim bile bulmuştum ama erkek beni hazırlıksız yakaladı, dolayısıyla isim önerilerine açığım.”

Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çiftinin Sarp ve Sare isminde iki çocuğu var.





