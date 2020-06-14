Yağmur Sarıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Yağmur Sarıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Futbolculuk hayatını sessiz sedasız noktalayan ve antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Sabri Sarıoğlu’nun eşi pilot Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı: “Bebeğimiz erkek... Kendimi kıza hazırlamış, isim bile bulmuştum ama erkek beni hazırlıksız yakaladı, dolayısıyla isim önerilerine açığım.”
Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çiftinin Sarp ve Sare isminde iki çocuğu var.
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