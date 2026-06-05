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‘Ya hamile kalamazsam!’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

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#Olivia Culpo#Hamile Ünlüler#Endometriozis
‘Ya hamile kalamazsam’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 15:13

Önce yaşadığı eyaletin sonra da ülkesinin en güzeli seçilen ünlü model en sonunda Kainat Güzellik Yarışması’nı da kazanıp büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Gönlüne göre bir aşk bulup yuvasını da yakın zaman önce kurdu.

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Bu peri masalı gibi hikâye kucağına kızını alınca büyük bir mutlulukta taçlandı. Oysa ünlü model evlenmeden önce hayallerindeki yuvayı hiç kuramamaktan korkup gizlice gözyaşı döküyordu…

Eski güzellik kraliçesi ünlü model Olivia Culpo sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla aile hayatını hayranlarına gösterirken büyüyen karnını da sergiledi.

‘Ya hamile kalamazsam’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

Instagram hikâyelerinde 10 aylık kızı Colette ile kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Olivia Culpo’nun küçük kızı göğsünde uyumuş ve eliyle annesinin mavi uzun elbisesinin askısını tutmuştu.

Bu tatlı fotoğrafta ünlü modelin büyümüş karnı da görünüyordu. Olivia Culpo, eşi Christian McCaffrey ile ikinci çocuklarını beklediklerini geçen mayıs ayının hemen başında açıklamıştı.

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‘Ya hamile kalamazsam’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

İki yıllık evli olan 29 yaşındaki Christian McCaffrey ve 34 yaşındaki Culpo sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak “En güzel doğum günü hediyesini aldık, yakında 2. bebeğimiz geliyor” diye yazmışlar ve baş başa piknik yaptıkları bir fotoğraf paylaşmışlardı.

Olivia Culpo hamile olduğunu açıkladıktan sonra kızı Colette'in doğumundan bu kadar kısa bir süre sonra ikinci bir bebeğe hamile kalmanın planlı olmadığını söylediği bir TikTok videosu paylaşmıştı.

‘Ya hamile kalamazsam’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

Videosunda “Bunun böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Dünyaya başka bir çocuk getirebildiğim için çok şanslıyım. Umarım bebeğim sağlıklı şekilde doğar” diyen ünlü model kızını kucağına alan kadar yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı anne olamayacağından korkuyordu.

‘Ya hamile kalamazsam’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

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Gençlik yıllarından itibaren adet dönemlerinde dayanılmaz, kıvrandırıcı ağrılar çeken Olivia Culpo 2012 yılında Kainat Güzeli seçildiği dönemde bile sahne arkasında bu ağrılarla mücadele ettiğini itiraf etmişti.

Bir akşam evinde aniden saplanan şiddetli ağrı nedeniyle eşi Christian McCaffrey tarafından acil servise kaldırıldı. Bu olayın ardından ünlü güzele uzman bir jinekolog tarafından nihayet endometriozis teşhisi konulmuştu.

‘Ya hamile kalamazsam’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

Endometriozis üreme sağlığını etkileyebilen bir hastalık olduğu için Culpo, gelecekte hiçbir zaman anne olamamaktan ve hamile kalamamaktan çok korktuğunu, bu süreçte büyük zihinsel yıpranmalar yaşadığını ve gözyaşı döktüğünü açıkça itiraf etmişti.

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#Olivia Culpo#Hamile Ünlüler#Endometriozis

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