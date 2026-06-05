‘Ya hamile kalamazsam!’ diye gizlice gözyaşı döküyordu… Şimdi bebeklerinin biri kucağında biri de karnında

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Bu peri masalı gibi hikâye kucağına kızını alınca büyük bir mutlulukta taçlandı. Oysa ünlü model evlenmeden önce hayallerindeki yuvayı hiç kuramamaktan korkup gizlice gözyaşı döküyordu…

Eski güzellik kraliçesi ünlü model Olivia Culpo sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla aile hayatını hayranlarına gösterirken büyüyen karnını da sergiledi.

Instagram hikâyelerinde 10 aylık kızı Colette ile kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Olivia Culpo’nun küçük kızı göğsünde uyumuş ve eliyle annesinin mavi uzun elbisesinin askısını tutmuştu.

Bu tatlı fotoğrafta ünlü modelin büyümüş karnı da görünüyordu. Olivia Culpo, eşi Christian McCaffrey ile ikinci çocuklarını beklediklerini geçen mayıs ayının hemen başında açıklamıştı.

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İki yıllık evli olan 29 yaşındaki Christian McCaffrey ve 34 yaşındaki Culpo sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak “En güzel doğum günü hediyesini aldık, yakında 2. bebeğimiz geliyor” diye yazmışlar ve baş başa piknik yaptıkları bir fotoğraf paylaşmışlardı.

Olivia Culpo hamile olduğunu açıkladıktan sonra kızı Colette'in doğumundan bu kadar kısa bir süre sonra ikinci bir bebeğe hamile kalmanın planlı olmadığını söylediği bir TikTok videosu paylaşmıştı.

Videosunda “Bunun böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Dünyaya başka bir çocuk getirebildiğim için çok şanslıyım. Umarım bebeğim sağlıklı şekilde doğar” diyen ünlü model kızını kucağına alan kadar yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı anne olamayacağından korkuyordu.

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Gençlik yıllarından itibaren adet dönemlerinde dayanılmaz, kıvrandırıcı ağrılar çeken Olivia Culpo 2012 yılında Kainat Güzeli seçildiği dönemde bile sahne arkasında bu ağrılarla mücadele ettiğini itiraf etmişti.

Bir akşam evinde aniden saplanan şiddetli ağrı nedeniyle eşi Christian McCaffrey tarafından acil servise kaldırıldı. Bu olayın ardından ünlü güzele uzman bir jinekolog tarafından nihayet endometriozis teşhisi konulmuştu.

Endometriozis üreme sağlığını etkileyebilen bir hastalık olduğu için Culpo, gelecekte hiçbir zaman anne olamamaktan ve hamile kalamamaktan çok korktuğunu, bu süreçte büyük zihinsel yıpranmalar yaşadığını ve gözyaşı döktüğünü açıkça itiraf etmişti.