‘Ya babasına benzerse’ diye ödü patlıyordu… 'Korkma anneciğim, ben artık bir tek senin kızınım'

Haberin Devamı

Bunun da aslında önemli bir nedeni var…

Bir dönemin ünlü aşıkları ve hayranlarının adlarını birleştirerek “Brangelina” diye isim taktıkları Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin üç evlatlık çocuklarının ardından doğan ilk bebek olacaktı ve daha doğmadan ünlendi.

Ünlü bir magazin dergisi küçük Shiloh’nun ilk fotoğraflarını yayınlamak için Jolie ve Pitt’e milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti.

Shiloh’nun ardından çiftin Vivienne ve Knox adını verdikleri biri kız biri erkek ikizleri de oldu ama Shiloh her zaman çiftin adından en çok söz ettiren çocuğu olarak kalmaya devam etti.

Haberin Devamı

Brad Pitt ve Angelina Jolie 2016’da yollarını ayırıp yıllar süren bir kavgaya tutuştuklarında 6 çocukları annelerinin yanında kalmış, bununla da yetinmeyip babalarına sırt çevirerek bu kavgadaki taraflarını belli etmişti.

Söylentilere göre Angelina Jolie eski kocası Brad Pitt’ten o kadar nefret ediyor ki kızları Shiloh’nun babasına benzemesine bozuluyor, fiziksel özellikleri onu andırdığı için içten içe deyim yerindeyse küplere biniyor.

Shiloh da bu konuda annesine pek yardımcı olmuyor, hep saçlarını kısa kestiriyor ve giyim kuşamıyla da tam bir “erkek Fatma” gibi görünüp babasına daha çok benzetiliyordu.

Gözden Kaçmasın Biri annesinin biri babasının kopyası gibi! Ünlü ikizler gezmede Haberi görüntüle

Artık 18 yaşını dolduran ve reşit olan küçük Shiloh şimdilerde saçlarını uzattı, yine fotoğraflandığında üzerinde hep spor kıyafetleri oluyor. Ama uzun sarı saçlarıyla artık annesine daha çok benzemeye başladı.

Bununla da kalmayan Shiloh reşit olunca ilk dövmesini de yaptırdı ve bu konuda da annesinin izinden gideceğini kanıtladı.

Haberin Devamı

Angelina Jolie yıllar içinde başta sırtı olmak üzere vücudunun birçok yerine çok sayıda dövme yaptırıştı ve seçtiği dekoltelerle bu dövmeleri sergilemeyi çok seviyor.

Genç kız geçtiğimiz günlerde fotoğraflandığında sağ el bileğinin içindeki dövme dikkat çekmişti.

27 Mayıs doğumlu olan Shiloh’un dövmesi İkizler burcunun sembolü gibi görünüyordu. Bu arada Angelina Jolie de 4 Haziran doğumlu ve anne kız aynı burçtan.

Gözden Kaçmasın Artık babasının değil sadece annesinin kızı… O minicik dövme yılların büyük yükünü taşıyor Haberi görüntüle

Shiloh Jolie Pitt olarak dünyaya gelen ünlü bebek babasına olan tavrı yüzünden tıpkı kendinden büyük üç kardeşi gibi 18 yaşını doldurur doldurmaz babasının soyadı olan Pitt’i kullanmayı bırakmış ve kendini sadece Shiloh Jolie olarak tanıtmaya başlamıştı.

Haberin Devamı