Wimbledon’da bir futbol yıldızı

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Sporseverler nefesini tuttu, Wimbledon’ın finalini bekliyor. Tenis sporunun en eski ve en prestijli tenis turnuvasının ana müsabakalarının oynandığı ‘Center Court’ bu yıl 100’üncü yılını kutladığından, Wimbledon finali daha büyük bir heyecan taşıyor. Dünyanın en ünlü isimlerinden kraliyet ailesi üyelerine kadar birçok seçkin isim seyirciler arasında yerini alacak.





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O isimlerden biri de dünya çapındaki futbol yıldızımız Arda Turan olacak. Turan, 10 Temmuz’da oynanacak final maçını izlemek için Londra’ya gidiyor.İspanya’da tanıştığı, 22 Grand Slam şampiyonu olan Rafael Nadal’ı görmek için İngiltere’ye gidecek olan yıldız futbolcu, kraliyet ailesinin oturduğu “Royal Box”ın yanındaki locada final maçını izleyecek.Nadal yarı finale çıkmayı başardı. Umarım finale adını yazdırır da, Arda Turan arkadaşını ‘Center Court’ta alkışlama şansını bulur.

Alaçatı’ya ‘siyah’ otel!

Duyduğuma göre modacı Hakan Akkaya, Alaçatı’da otel tasarlıyormuş. Gizli saklı, kimselere haber vermeden işadamı Murat Filcan ile anlaşıp 1 ay önce de İnönü Caddesi üzerinde inşaatı başlatmış. Gece gündüz demeden çalışmaların başında olan Hakan’ın tasarladığı otelin adı The Lokal House olacakmış. Kapısına da simsiyah bir branda gerdirmiş. Kimse otelin içini görmesin diye!

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Fısıltılar, otelin simsiyah olacağı yönünde. Merakınızı gidereyim. Otelden ilk kare bana özel. İşte havuzun görüntüsü. Bu arada evet, bu otel diğer Alaçatı otelleri gibi değil. Tüm kuralları yıkıyor, eğlenmek serbest. Dünya mutfağından şeflerin olacağı otelde gece yarısından sonra ne istiyorsanız bulabileceksiniz. Öyle belli bir saatten sonra ‘ yemek yok, aç yat’ olmayacakmış. Ünlü DJ’lerin de zaman zaman yer alacağı otel, bayramla birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Ben de meraktayım. Hakan varsa bu işin içinde, her kapısından bir ünlü de çıkar! Hatta podyum gibi olur o otel, benden söylemesi...

Bayramda Bodrum’da

Adını, tüm dünyaya “et üstadı” olarak yazdıran ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, Mandarin Oriental Bodrum’un imza restoranlarından Atelier Di Carne’de bayram ziyafeti vermeye geliyor.

Damaklarda unutulmaz iz bırakacak olan Dario Cecchini ziyafeti, 11 Temmuz akşamı kokteyl ikramları ile başlayacak. İtalyan ustanın eşsiz yemek sunumuyla devam edecek olan etkinlik, The Living Room’da DJ David Şaboy ve DJ JP Rigaud’un unutulmaz performanslarıyla dolu müzik ziyafetiyle noktalanacak.

Deniz rallisi başladı

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği’nin (DADD) düzenlediği ‘DADD Ralli Karadeniz 2022’, İstanbul Marina’dan denize açıldı. 15 yerli ve 15 yabancı katılımcısı ile tüm Avrupa ülkelerinden yerli-yabancı denizseverleri bir araya getiren DADD Ralli Karadeniz’de yatlar, 40 limanı 67 günde dolaşacak.

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Yeni program

Modacı Beste Korkmaz ve Op. Dr. Oğuz Kaan Önder’in sunumuyla ekrana gelen “Renkli Hayatlar”, ilk bölümüyle Dreamtürk TV’de izleyici karşısına çıktı. Çekimlerin Kıyı İstanbul Marina’da gerçekleştiği programın ilk konukları teknik direktör Yılmaz Vural, güzellik ve ifade danışmanı Şeyda Söyler ve eğitimci uzman psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren oldu.