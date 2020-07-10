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Haber Giriş: 10.07.2020 - 08:05,Son Güncelleme:

Wilma Elles'ten eski sevgiliye nafaka davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Wilma Elles'ten eski sevgiliye nafaka davası
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WILMA Elles, geçen yıl ayrıldığı ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş’le mahkemelik oldu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş’ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia etti.

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Wilma Elles ile Kerem Göğüş, 24 Aralık 2014’te bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro ödemeyi kabul etmiştir. Ancak çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmamıştır.”

Nafakanın ödenmesi için Göğüş’e geçen yıl noterden ihtarname gönderdiklerini dava dilekçesinde belirten Elles’in avukatı, “Kerem Göğüş’ün gayrimenkulleri vardır. Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır. Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak nafaka bağlanmasını talep ediyoruz” dedi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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