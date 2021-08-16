MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriWilma Elles Hollywood’da
GeriMagazin Wilma Elles Hollywood’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16.08.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Wilma Elles Hollywood’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wilma Elles Hollywood’da

Wilma Elles’in başrolünde yer aldığı ve Hollywood Paramount Stüdyosu’nda çekilen “Silvercarnation” ABD’de vizyona girdi.

İranlı şair ve televizyoncu Fereydoun Farrokhzad’ın hayat hikayesini anlatan filmde Shahryar Rumi şairi, Elles ise Alman eşini canlandırdı.

YENİ TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
Türkiye ve Almanya’da da filmlerinin vizyona gireceğini söyleyen Elles, “İlk Amerikan sinema filmim. Bu film sayesinde Amerika’da yeni teklifler gelmeye başladı. Bu projeleri değerlendirmek için şu an Los Angeles’tayım” diye konuştu.

Wilma Elles Hollywood’da

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi