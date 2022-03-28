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Will Smith'in tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataizi'yi getirdi!

#Will Smith#Sevda Demirel#Hande Ataizi
Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Törenin sunucusu Chirs Rock oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in imajını diline doladı. Yapılan şakaya sinirlenen Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Çok konuşulan tokadın ardından akıllara magazin tarihine damga vuran canlı yayın kavgaları geldi. Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu.

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94'üncü Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız isimlerin katıldığı törene Will Smith ve programın sunucusu Chirs Rock arasında geçen kavga damga vurdu.

Sunucu Chirs Rock, "Dua ediyorum Will Smith kazansın" dedi. Sonra da Smith'in yanında oturan eşine "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" ifadelerini kullandı.

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Törenin en çok konuşulan olayı ‘kurgu mu, gerçek mi?’ tartışmalarına neden oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı gece hakkında yorum yaparken akıllara magazin tarihine geçen canlı yayın skandalları geldi.

Sevda Demirel ve Hande Atazi arasında yaşanan benzer bir olay Twitter'da gündem oldu. İşte dünden bugüne canlı yayın skandalları.

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SEVDA'DAN HANDE'YE TOKAT

Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto'nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.

Ataizi, ‘‘Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı'' deyince, Demirel de, ‘‘Ne dedin sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı'' diyerek Hande Ataizi'ne tokat attı.

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Cem Davran ne dedin sen kavgasını ilk kez anlattı
#CEM DAVRAN#HANDE ATAİZİ
Cem Davran 'ne dedin sen' kavgasını ilk kez anlattıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

CANLI YAYINDA KAVGA

'Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler' isimli programa konuk olan Rapçi Fuat ile 'Boys Anılar' üyeleri arasında canlı yayında kavga çıktı. Rapçi Fuat şarkı söylerken sahneye atlayan Boys Anılar grubunun solisti, Fuat'a yumruk attı ve bir anda sahne karıştı ve canlı yayın kesildi. Verilen aranın ardından Boys Anılar grubu stüdyo dışına çıkartıldı.

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Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi

TARKAN'IN ÇİŞ POLEMİĞİ

Tarkan, şöhretin ilk yıllarında bir canlı yayın sırasında kendisiyle röportaj yapmak isteyen Savaş Ay’ın yanından ‘Çişim geldi’ diyerek uzaklaşmıştı. Sonradan bu söz yüzünden Tarkan’ın başı çok ağrıdı, hatta müzik hayatına nokta koyup Almanya’ya yerleşeceğini açıkladı.

Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi

UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI

Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

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Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi

'OĞLUNA DA...'

Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada 'Oğluna da...' diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...'

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Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi

KAFASINDA BARDAK KIRDI

"Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi. Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı. O anlar Türk televizyon tarihine kazındı. 

Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi


BANU ALKAN'A TOKAT

Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay TV dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı. Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.

Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi


ATA'DAN BÜYÜK GAF

Beyaz Show'a konuk olan şovmen Ata Demirer, canlı yayına telefonla bağlanan bir genç kızın "Kız arkadaşınız var mı" sorusunu yanıtlarken gaf yaptı. Genç kız, Demirer'e "Eğer yoksa" deyince, şovmen hemen atılıp "Verecen mi?" dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti. Demirer, hatasını anladığında ise iş işten geçmişti.

Will Smithin tokadı akıllara Sevda Demirel ve Hande Ataiziyi getirdi

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