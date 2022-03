Haberin Devamı

KIRMIZI HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMEYECEK

Ödülleri veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin olayın hemen ardından yaptığı açıklama ve orada vurgulananlara bakılırsa olup bitenler "kırmızı halının altına süpürülmeyecek." Bir başka deyişle Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokadın bir yaptırımı olacak. En çok merak edilen nokta ise o yaptırımın ne olacağı. Will Smith'in Oscar Ödülü geri alınacak mı? Aktörün, Akademi üyeliği iptal edilecek mi? Smith'e başka bir yaptırım uygulanacak mı? Daha da önemlisi Smith'in sinema sektöründeki geleceği ne olacak? İşte bütün bu sorular yanıt bekliyor. Bu arada Akademi, bu konuyu görüşmek üzere 30 Mart'ta toplanma kararı aldı. Özetle, tenis yıldızları Serena ve Venus Williams'ın babası Richard'ı canlandırdığı King Richard adlı filmle yıllardır beklediği en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Will Smith, öfkesine hakim olamadığı için bunun keyfini doya doya çıkaramıyor.

TACİZ SUÇU İŞLEYENLERE BİLE BU YAPILMADI

Diğer yandan sosyal medya da bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Her ne kadar çoğunluk, Smith'in Chris Rock'a attığı tokadın savunulacak bir yanı olmadığını düşünse de ağır yaptırım bekleyenler ve beklemeyenler klavye başında birbirleriyle mücadele halinde. Tacizle suçlanan, bazıları hüküm giyen ünlüleri kast edenler "Taciz suçu işleyenlerin ödülleri bile alınmadı, neden Will Smih'inki alınsın" derken bazıları da şiddetin hiçbir türünün cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

AKADEMİ'DEN İHRAÇ VE ÖDÜLÜN GERİ ALINMASI

Karısı Jada Pinkett Smith'in alopesi (saçkıran) hastalığı yüzünden kısacık kestirdiği saçlarıyla ilgili yaptığı şaka üzerine sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atan ve ardından da "Karımın adını ağzına alma" diyen Will Smith ile ilgili gündemde ön sırada olan iki konu var: Oscar ödülünün geri alınması ve Akademi üyeliğinden ihraç edilmesi.

Akademi, olayın hemen ardından yaptığı açıklamayla Will Smith'in davranışını kınadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şiddetin hiçbir türüne göz yummanın mümkün olmadığı belirtildi. Akademi kurallarına göre kişinin rızası olmadan fiziksel temas yasak ve bu durum gerçekleştiğinde disiplin cezası yani üyeliğin askıya alınması ya da üyelikten ihraç gerektiriyor.

'ÖDÜLÜNÜ GERİ ALACAKLARINI SANMIYORUM'

Oyuncu ve Akademi yönetim kurulu üyesi Whoopi Goldberg katıldığı The View adlı TV programında "O Oscar'ı ondan almayacağız. Sonuçları olacağından eminim ama yapacaklarının bu olduğunu sanmıyorum" diye konuştu. Bu da Will Smith'e bir yaptırım uygulanacağı ama Oscar'ın geri alınmasının buna dahil olmadığı görüşünü kuvvetlendirdi.

'DAHA AĞIR SUÇLAR İŞLEYENLERİN ÖDÜLLERİ BİLE GERİ ALINMADI'

Zaten sosyal medyada da hem sektör çalışanları hem de sinemaseverler arasındaki tartışmalar bu ayrıntıda yoğunlaşıyor. Bazı yorumlara göre Smith'in Oscar'ının geri alınması gerekmiyor. Onlara göre çok daha ağır suçlar işleyen Roman Polanski ve Harvey Weinstein'ın Oscar heykelleri bile geri alınmadı. Üstelik Polanksi Oscar'a değer görüldüğü sırada 18 yaşından küçük bir kıza tecavüz ettiği için ev hapsinde bulunuyordu ve bu yüzden törene bile katılamamıştı.

YAPTIRIM UYGULAYIN ÇAĞRISI: HEPİMİZİ REZİL ETTİ

Senaryo yazarı Marshall Herskovitz, Smith'in cezalandırılması gerektiğini savundu. Bunu da Twitter'da paylaştığı bir mesajda dile getirdi. Herskovitz, Akademi'ye Will Smith'e ceza uygulanması çağrısında bulundu. Yazar Herskovitz, Will Smith'in sadece kendisini değil bütün Akademi üyelerini rezil ettiğini ileri sürdü. Fakat onun bu çağrısına karşı görüşler de yükseldi. Bir kullanıcı "Sizi temin ederim ki kurumunuzdan bazı kişiler Will Smith'ten çok daha utanç verici olaylara imza atı" diyerek Roman Polanski, Harvey Weinstein ve Alfred Hitchcok'u örnek gösterdi.

'ONLAR ÇİZGİYİ AŞMIŞTI'

Bir başka sinemasever, sosyal medya hesabında "Çizgiyi aştığını" ileri sürdüğü başka ünlüleri örnek vererek Will Smith'in yaptığının bu kadar da büyütülmemesi gerektiğini ileri sürdü. Bu kullanıcı, Woody Allen, James Franco, Kevin Spacey, Mel Gibson'ın isimlerini sıraladı.

Bir başka kullanıcı "Eğer Oscar ödülünü geri almayı konuşuyorsak bu işe Roman Polanski ile başlayalım" mesajıyla görüşünü belirtti. Sonra da şöyle devam etti "O zaman Polanski, Guillermo del Toro ve Harvey Weinstein da Oscar ödüllerini geri vermeli." Bu kullanıcıların en çok vurguladığı isimlerden biri de 18 yaşından küçük bir kıza uyuşturucu verip onu taciz etmekle suçlanan Mel Gibson oldu. Taciz suçlarında bile birçok kişinin Akademi'den ihraç edilmediğini ya da ödüllerinin geri alınmadığını savundu bu kişiler.

'UTANÇ DUYUYORUM'

Bu arada olaya farklı açılardan yaklaşanlar da vardı Bunlardan biri de 30 yıllık Akademi üyesi olan Frank Oz. Sinema ve tiyatro yönetmeni olan Oz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "30 yıllık Akademi üyeliğinden sonra Oscar yayını yüzünden utanç duyduğunu" belirtti. Bunun nedeninin de tokat olayı olmadığının altını çizdi. Oz, TV yayınlarını "Film yapma sevgisiyle ilgili bir gösteri değil, mümkün olan her şekilde daha fazla izleyici çekmek için umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi. İşte onun bu paylaşımı da başından beri tartışılan "Tokat olayı törene olan ilgiyi artırmak için mi yapıldı?" konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Will Smith ise Oscar gecesine damga vuran, kazananları bile gölgede bırakan olayın ardından yaptığı açıklamada, "davranışının kabul edilemez ve affedilemez olduğunu" belirtti. Şakaların işinin bir parçası olduğunu vurgulayan Smith "Ama Jada'nın sağlık durumuyla ilgili şaka benim için çok fazla ve duygusal davrandım" diye yazdı. Smith, Oscar ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşmasında Akademi'den ve diğer meslektaşlarından özür diledi ama onlar arasında Chris Rock'ın adı bile geçmedi.

'HALKIN ONA SEMPATİSİ VAR'

Yapımcı Charles McDonald, tokat olayının her ne olursa olsun Smith'in kariyerini bitirmeyeceği görüşünde. McDonald, Will Smith'in kamuoyu vicdanında yargılandığını belirtip davranışının kefaretini ödediğini ve bu şekilde kariyerinin sürebileceğini savundu. Şiddetin ve Smith'in davranışının savunulabilir bir yanı olmadığını belirten Charles McDonald, yine de insanların Will Smith'e karşı bir sevgisi ve sempatisi olduğu da belirtti.

WEINSTEIN İHRAÇ EDİLDİ

Bu arada Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademi, 1927'den günümüze uzanan tarihi içinde az sayıda üyeyi ihraç etti. Fakat onların da Oscar ödüllerini geri almadı. Bugüne kadar Akademi'den ihraç edilen dört isim var. Bunlardan biri hakkında aralarında ünlülerin de bulunduğu onlarca kadın tarafından taciz suçlaması ortaya atılan yapımcı Harvey Weinstein. Hollywood'da #metoo hareketinin başlamasına da yol açan eylemlerinden dolayı cezaevine giren Weinstein, 2017 yılında Akademi'den ihraç edildi. 300 kez Oscar'a aday gösterilen Weinstein, bunlardan 81'ini koleksiyonuna katmıştı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZI TACİZ ETMEKTEN HÜKÜM GİYDİ

Bu olayın ardından bir yıl sonra başka bir ihraç haberi daha geldi. Üstelik bu kez Akademi'den kovulan bir değil iki kişiydi. Bunlardan biri ünlü yönetmen Roman Polanski oldu. 2003 yılında The Pianist filmiyle Oscar kazanan Polanski, ödülünü almaya ABD'ye gidemedi. Çünkü o sırada 30 yıl önce 13 yaşında bir kızı taciz ettiği için hüküm giymişti. Onun yerine ödülünü Harrison Ford aldı. Polanski, 2018 yılında Akademi'den ihraç edildi ama kazandığı bu ödül ondan geri alınmadı.

Akademi, 2018 yılında yine hakkında taciz suçlamaları bulunan Bill Cosby de üyelikten ihraç etti. Akademi, 2018 yılında yine hakkında taciz suçlamaları bulunan Bill Cosby de üyelikten ihraç etti. AKADEMİ ONU DA İHRAÇ ETTİ

Akademi tarihinde üyelikten çıkarılanlardan biri de Baba (Godfather) filmiyle tanınan oyuncu Carmine Caridi oldu. Gizli kalması gerektiği halde arkadaşına gönderdiği film tanıtımları internete düştüğü için Caridi hakkında böyle bir karar alındı.

YILLAR ÖNCE ŞİDDETE CEZA UYGULANMAMIŞTI

Akademi'nin benzer bir fiziksel şiddet durumuyla yıllar önce de karşılaştığını ancak ceza uygulanmadığını da hatırlatalım. 1973 yılındaki Oscar töreninde Marlon Brando en iyi erkek oyuncu Oscar'ına değer görüldü, fakat ödülü geri çevirdi. Onun adına konuşma yapmak için de oyuncu ve aktivist Sacheen Littlefeather sahneye çıktı. İşte tam o anda Littlefeather'ın üstüne yürümeye çalışan John Wayne'i altı güvenlik görevlisi zor tuttu. Bu olaya rağmen Wayne herhangi bir ceza almadı.