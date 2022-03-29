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KIRMIZI HALININ ALTINA SÃœPÃœRÃœLMEYECEK

Ã–dÃ¼lleri veren Amerikan Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademisi'nin olayÄ±n hemen ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ve orada vurgulananlara bakÄ±lÄ±rsa olup bitenler "kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n altÄ±na sÃ¼pÃ¼rÃ¼lmeyecek." Bir baÅŸka deyiÅŸle Will Smith'in Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokadÄ±n bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olacak. En Ã§ok merak edilen nokta ise o yaptÄ±rÄ±mÄ±n ne olacaÄŸÄ±. Will Smith'in Oscar Ã–dÃ¼lÃ¼ geri alÄ±nacak mÄ±? AktÃ¶rÃ¼n, Akademi Ã¼yeliÄŸi iptal edilecek mi? Smith'e baÅŸka bir yaptÄ±rÄ±m uygulanacak mÄ±? Daha da Ã¶nemlisi Smith'in sinema sektÃ¶rÃ¼ndeki geleceÄŸi ne olacak? Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu sorular yanÄ±t bekliyor. Bu arada Akademi, bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 30 Mart'ta toplanma kararÄ± aldÄ±. Ã–zetle, tenis yÄ±ldÄ±zlarÄ± Serena ve Venus Williams'Ä±n babasÄ± Richard'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± King Richard adlÄ± filmle yÄ±llardÄ±r beklediÄŸi en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazanan Will Smith, Ã¶fkesine hakim olamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunun keyfini doya doya Ã§Ä±karamÄ±yor.

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TACÄ°Z SUÃ‡U Ä°ÅžLEYENLERE BÄ°LE BU YAPILMADI

DiÄŸer yandan sosyal medya da bu konuda ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. Her ne kadar Ã§oÄŸunluk, Smith'in Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokadÄ±n savunulacak bir yanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nse de aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±m bekleyenler ve beklemeyenler klavye baÅŸÄ±nda birbirleriyle mÃ¼cadele halinde. Tacizle suÃ§lanan, bazÄ±larÄ± hÃ¼kÃ¼m giyen Ã¼nlÃ¼leri kast edenler "Taciz suÃ§u iÅŸleyenlerin Ã¶dÃ¼lleri bile alÄ±nmadÄ±, neden Will Smih'inki alÄ±nsÄ±n" derken bazÄ±larÄ± da ÅŸiddetin hiÃ§bir tÃ¼rÃ¼nÃ¼n cezasÄ±z kalmamasÄ± gerektiÄŸini savundu.Â Â

AKADEMÄ°'DEN Ä°HRAÃ‡ VE Ã–DÃœLÃœN GERÄ° ALINMASIÂ

KarÄ±sÄ± Jada Pinkett Smith'in alopesi (saÃ§kÄ±ran) hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden kÄ±sacÄ±k kestirdiÄŸi saÃ§larÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸaka Ã¼zerine sahneye Ã§Ä±kÄ±p Chris Rock'a tokat atan ve ardÄ±ndan da "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" diyen Will Smith ile ilgili gÃ¼ndemde Ã¶n sÄ±rada olan iki konu var: Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n geri alÄ±nmasÄ± ve Akademi Ã¼yeliÄŸinden ihraÃ§ edilmesi.

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Akademi, olayÄ±n hemen ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla Will Smith'in davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Resmi sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸiddetin hiçbir türüne göz yummanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Akademi kurallarÄ±na göre kiÅŸinin rÄ±zasÄ± olmadan fiziksel temas yasak ve bu durum gerçekleÅŸtiÄŸinde disiplin cezasÄ± yani üyeliÄŸin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ya da üyelikten ihraç gerektiriyor.

'Ã–DÃœLÃœNÃœ GERÄ° ALACAKLARINI SANMIYORUM'

Oyuncu ve Akademi yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Whoopi Goldberg katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± The View adlÄ± TV programÄ±nda "O Oscar'Ä± ondan almayacaÄŸÄ±z. SonuÃ§larÄ± olacaÄŸÄ±ndan eminim ama yapacaklarÄ±nÄ±n bu olduÄŸunu sanmÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Bu da Will Smith'e bir yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ± ama Oscar'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n buna dahil olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kuvvetlendirdi.

'DAHA AÄžIR SUÃ‡LAR Ä°ÅžLEYENLERÄ°N Ã–DÃœLLERÄ° BÄ°LE GERÄ° ALINMADI'

Zaten sosyal medyada da hem sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± hem de sinemaseverler arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalar bu ayrÄ±ntÄ±da yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. BazÄ± yorumlara gÃ¶re Smith'in Oscar'Ä±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± gerekmiyor. Onlara gÃ¶re Ã§ok daha aÄŸÄ±r suÃ§lar iÅŸleyen Roman Polanski ve Harvey Weinstein'Ä±n Oscar heykelleri bile geri alÄ±nmadÄ±. Ãœstelik Polanksi Oscar'a deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±za tecavÃ¼z ettiÄŸi iÃ§in ev hapsinde bulunuyordu ve bu yÃ¼zden tÃ¶rene bile katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.

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YAPTIRIM UYGULAYIN Ã‡AÄžRISI: HEPÄ°MÄ°ZÄ° REZÄ°L ETTÄ°

Senaryo yazarÄ± Marshall Herskovitz, Smith'in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu. Bunu da Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir mesajda dile getirdi. Herskovitz, Akademi'ye Will Smith'e ceza uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Yazar Herskovitz, Will Smith'in sadece kendisini deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Akademi Ã¼yelerini rezil ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Fakat onun bu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler de yÃ¼kseldi. Bir kullanÄ±cÄ± "Sizi temin ederim ki kurumunuzdan bazÄ± kiÅŸiler Will Smith'ten Ã§ok daha utanÃ§ verici olaylara imza atÄ±" diyerek Roman Polanski, Harvey Weinstein ve Alfred Hitchcok'u Ã¶rnek gÃ¶sterdi.

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'ONLAR Ã‡Ä°ZGÄ°YÄ° AÅžMIÅžTI'

Bir baÅŸka sinemasever, sosyal medya hesabÄ±nda "Ã‡izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸka Ã¼nlÃ¼leri Ã¶rnek vererek Will Smith'in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu kadar da bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmemesi gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu kullanÄ±cÄ±, Woody Allen, James Franco, Kevin Spacey, Mel Gibson'Ä±n isimlerini sÄ±raladÄ±.

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "EÄŸer Oscar ödülünü geri almayÄ± konuÅŸuyorsak bu iÅŸe Roman Polanski ile baÅŸlayalÄ±m" mesajÄ±yla görüÅŸünü belirtti. Sonra da ÅŸöyle devam etti "O zaman Polanski, Guillermo del Toro ve Harvey Weinstein da Oscar ödüllerini geri vermeli." Bu kullanÄ±cÄ±larÄ±n en çok vurguladÄ±ÄŸÄ± isimlerden biri de 18 yaÅŸÄ±ndan küçük bir kÄ±za uyuÅŸturucu verip onu taciz etmekle suçlanan Mel Gibson oldu. Taciz suçlarÄ±nda bile birçok kiÅŸinin Akademi'den ihraç edilmediÄŸini ya da ödüllerinin geri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu bu kiÅŸiler.

'UTANÃ‡ DUYUYORUM'

Bu arada olaya farklÄ± aÃ§Ä±lardan yaklaÅŸanlar da vardÄ± Bunlardan biri de 30 yÄ±llÄ±k Akademi Ã¼yesi olan Frank Oz. Sinema ve tiyatro yÃ¶netmeni olan Oz, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda "30 yÄ±llÄ±k Akademi Ã¼yeliÄŸinden sonra Oscar yayÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden utanÃ§ duyduÄŸunu" belirtti. Bunun nedeninin de tokat olayÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Oz, TV yayÄ±nlarÄ±nÄ± "Film yapma sevgisiyle ilgili bir gÃ¶steri deÄŸil, mÃ¼mkÃ¼n olan her ÅŸekilde daha fazla izleyici Ã§ekmek iÃ§in umutsuz bir giriÅŸim" olarak nitelendirdi. Ä°ÅŸte onun bu paylaÅŸÄ±mÄ± da baÅŸÄ±ndan beri tartÄ±ÅŸÄ±lan "Tokat olayÄ± tÃ¶rene olan ilgiyi artÄ±rmak iÃ§in mi yapÄ±ldÄ±?" konusunu bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi.

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Will Smith ise Oscar gecesine damga vuran, kazananlarÄ± bile gölgede bÄ±rakan olayÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kabul edilemez ve affedilemez olduÄŸunu" belirtti. ÅžakalarÄ±n iÅŸinin bir parçasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Smith "Ama Jada'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili ÅŸaka benim için çok fazla ve duygusal davrandÄ±m" diye yazdÄ±. Smith, Oscar ödülü aldÄ±ktan sonra teÅŸekkür konuÅŸmasÄ±nda Akademi'den ve diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±ndan özür diledi ama onlar arasÄ±nda Chris Rock'Ä±n adÄ± bile geçmedi.

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'HALKIN ONA SEMPATÄ°SÄ° VAR'

YapÄ±mcÄ± Charles McDonald, tokat olayÄ±nÄ±n her ne olursa olsun Smith'in kariyerini bitirmeyeceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. McDonald, Will Smith'in kamuoyu vicdanÄ±nda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kefaretini Ã¶dediÄŸini ve bu ÅŸekilde kariyerinin sÃ¼rebileceÄŸini savundu. Åžiddetin ve Smith'in davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n savunulabilir bir yanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Charles McDonald, yine de insanlarÄ±n Will Smith'e karÅŸÄ± bir sevgisi ve sempatisi olduÄŸu da belirtti.

WEINSTEIN Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LDÄ°

Bu arada Amerikan Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademi, 1927'den gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uzanan tarihi iÃ§inde az sayÄ±da Ã¼yeyi ihraÃ§ etti. Fakat onlarÄ±n da Oscar Ã¶dÃ¼llerini geri almadÄ±. BugÃ¼ne kadar Akademi'den ihraÃ§ edilen dÃ¶rt isim var. Bunlardan biri hakkÄ±nda aralarÄ±nda Ã¼nlÃ¼lerin de bulunduÄŸu onlarca kadÄ±n tarafÄ±ndan taciz suÃ§lamasÄ± ortaya atÄ±lan yapÄ±mcÄ± Harvey Weinstein. Hollywood'da #metoo hareketinin baÅŸlamasÄ±na da yol aÃ§an eylemlerinden dolayÄ± cezaevine giren Weinstein, 2017 yÄ±lÄ±nda Akademi'den ihraÃ§ edildi. 300 kez Oscar'a aday gÃ¶sterilen Weinstein, bunlardan 81'ini koleksiyonuna katmÄ±ÅŸtÄ±.

18 YAÅžINDAN KÃœÃ‡ÃœK KIZI TACÄ°Z ETMEKTEN HÃœKÃœM GÄ°YDÄ°

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan bir yÄ±l sonra baÅŸka bir ihraÃ§ haberi daha geldi. Ãœstelik bu kez Akademi'den kovulan bir deÄŸil iki kiÅŸiydi. Bunlardan biri Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Roman Polanski oldu. 2003 yÄ±lÄ±nda The Pianist filmiyle Oscar kazanan Polanski, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almaya ABD'ye gidemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÄ±rada 30 yÄ±l Ã¶nce 13 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± taciz ettiÄŸi iÃ§in hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸti. Onun yerine Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Harrison Ford aldÄ±. Polanski, 2018 yÄ±lÄ±nda Akademi'den ihraÃ§ edildi ama kazandÄ±ÄŸÄ± bu Ã¶dÃ¼l ondan geri alÄ±nmadÄ±.

Akademi, 2018 yÄ±lÄ±nda yine hakkÄ±nda taciz suçlamalarÄ± bulunan Bill Cosby de üyelikten ihraç etti. Akademi, 2018 yÄ±lÄ±nda yine hakkÄ±nda taciz suçlamalarÄ± bulunan Bill Cosby de üyelikten ihraç etti. AKADEMÄ° ONU DA Ä°HRAÇ ETTÄ°

Akademi tarihinde üyelikten çÄ±karÄ±lanlardan biri de Baba (Godfather) filmiyle tanÄ±nan oyuncu Carmine Caridi oldu. Gizli kalmasÄ± gerektiÄŸi halde arkadaÅŸÄ±na gönderdiÄŸi film tanÄ±tÄ±mlarÄ± internete düÅŸtüÄŸü için Caridi hakkÄ±nda böyle bir karar alÄ±ndÄ±.

YILLAR Ã–NCE ÅžÄ°DDETE CEZA UYGULANMAMIÅžTI

Akademi'nin benzer bir fiziksel ÅŸiddet durumuyla yÄ±llar Ã¶nce de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ceza uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. 1973 yÄ±lÄ±ndaki Oscar tÃ¶reninde Marlon Brando en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±na deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼, fakat Ã¶dÃ¼lÃ¼ geri Ã§evirdi. Onun adÄ±na konuÅŸma yapmak iÃ§in de oyuncu ve aktivist Sacheen Littlefeather sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte tam o anda Littlefeather'Ä±n Ã¼stÃ¼ne yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸan John Wayne'i altÄ± gÃ¼venlik gÃ¶revlisi zor tuttu. Bu olaya raÄŸmen Wayne herhangi bir ceza almadÄ±.