Wanda Nara ayrılık kararının ardından rap’çi L-Gante ile buluştu

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Galatasaray’da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara ayrılık haberleriyle gündemde.

Wanda Nara’nın ünlü golcüyü sosyal medyada takip etmeyi bırakması ayrılık dedikodularına yol açtı.

Bu hamle sonrası Arjantin basını, Nara’nın boşanma davası açtığı iddiasını ortaya attı.

Ciudad Magazine’de yer alan haberde, “çiftin bu kararı uzun zamandır almak istediği” ifadesine yer verildi. Arjantinli gazeteci Laura Ubfal da “Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, Wanda’nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini söyledi” dedi.



NARA SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Taraflardan sessizliğini bozan ilk isim Wanda Nara oldu. America TV’ye konuşan Nara, ayrılık iddiasını doğruladı: “Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.”

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RAP’ÇİYLE BULUŞTU

Arjantin’de bulunan Wanda Nara’dan şaşırtıcı bir hamle daha geldi. Arjantinli gazeteci Pablo Layus’un iddiasına göre; Nara, bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde oynadığı rap’çi L-Gante ile bir gece kulübünde bir araya geldi.

Gazeteci, Nara ve Icardi’nin geçtiğimiz günlerde tüm komşularının duyacağı şekilde şiddetli bir kavgaya tutuştuğunu da öne sürdü.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Mauro Icardi tüm bu iddiaların gölgesinde Galatasaray’ın Avusturya’daki kampına katıldı. Geçen sezon kilo aldığı gerekçesiyle eleştirilen futbolcu, bu kez zayıflığıyla dikkat çekti. Icardi’nin yakın çevresine ayrılık iddiasını doğruladığı öğrenildi.