Vural Gökçaylı'nın hüzünlü vedası... Hastalığını sakladı, cenaze töreni istemedi

Türkiye’de haute couture’ün en önemli temsilcilerinden Vural Gökçaylı, 8 ay önce yakalandığı mide kanserine yenildi. 79 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı, dün sabaha karşı tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 4 yıl önce eşi Meral Gökçaylı ile birlikte, naaşını Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kadavra olarak bağışlayan Vural Gökçaylı’ya, vasiyeti gereği cenaze töreni düzenlenmeyecek. 32 yıllık asistanı Yeşim Çırakoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada modacının kanser teşhisi sonrası ameliyat olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Mide kanserine yakalandığını 8 ay önce öğrendik. Ameliyatla midesinin 3/4’ü alındı. İki kere de kemoterapiye girdi. Ama bağışıklığı düştü. Söz verdirdi, kızları dahil kimsenin duymasını istemedi.”
Türk moda tarihinin
önemli bir değeriydi
CEMİL İPEKÇİ: “Türkiye bir büyük haute couture duayenini, üstadını kaybetti. Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin.”
ÖZLEM SÜER: “Çok kıymetli Vural Gökçaylı’yı kaybettik. Onu, şahsiyeti ve muhteşem eserleriyle yeni nesillere aktaracağız moda tarihimiz için büyük bir değer olarak.”
DİLEK HANİF: “Moda camiası çok önemli bir isim kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnanılmaz bir beyefendiydi. Son derece şık, elegan ve zarafetin karşılığı bir insandı. Couture sanatçısıydı. Çok çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.”
UĞURKAN EREZ: “O anlatılmaz, yaşanır… Moda dünyasının çok büyük kaybı. Çok üzüldüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Güle güle büyük usta...”