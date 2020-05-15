Sonra günün birinde beni engelleyen şeyi fark edince dönüşüm başladı: Ben hep yardım beklemiştim! Şimdi geriye bakıp düşündüğümde bunu komik buluyorum. Bunun dışında her koşulda daima güvenebileceğin, seni asla yarı yolda bırakmayacak tek kişi var: Bu sensin. Kendine güvenmeli ve kendine yatırım yapmalısın. Kısa bir süre sonra yaşamında her şeyin iyiye gittiğini ve başarının geldiğini göreceksin. Benim için de böyle oldu, sanki aniden bir kördüğüm çözüldü.

İnsanın düşleri olması ve onları gerçekleştirmek istemesi güzel. Fakat bazen farklı yollara sapmak insanı hedefine daha çabuk ve daha kolay ulaştırabiliyor. Aşağıdaki cümleleri kendinize gün içinde tekrarlamayı unutmayın:

· Her zaman yeni bir başlangıç yapabilirim. Bunun için doğru gün bugün, bu an.

· Başlamak için kendimden başka kimseye ihtiyacım yok.

· Başarıyı rastlantıya bırakamam.

· Hayatımı kolaylaştırma vakti geldi.

· Kusursuz olmak son derece yorucu ve beni bir adım bile ileri götürmez.

· Her zor deneyimin ardında olumlu bir şey vardır.

· Vücudum en iyi dostum.

· Her yemekte enerji seviyemi yeniden belirliyorum.

· Zamanımı bana iyi gelen insanlara armağan etmek istiyorum.

· Yaşam güzel ve ben onu sonuna kadar, doyasıya yaşamak istiyorum.

O zaman şimdi de bedenine bakma zamanı. Bu antrenman “her şey dahil” diyebileceğiniz türden. Bütün vücudumuzu ve kendimizi aşırı yormadan çalıştırdığımız için iyi bir sonuç elde etmek için hareketleri bolca tekrarlamakta hiçbir sorun yok. Bu 3 hareketi 2 hafta boyunca yapabilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

ÇİFTE ATMA

3 set/sağ ve sol 15 tekrar

Elleriniz ve dizlerinizi yere yerleşin. Elleriniz omuz hizasında, bacaklarınız 90 derece bükülü ve ayaklarınız kalça hizasında aralık olsun. Sırtınızı dik, karın kaslarınızı gergin tutun. Şimdi, sağ bacağınızı ayağınızın tabanı yukarı bakacak şekilde arkaya uzatın. Bacağınız yere paralel olsun. Bacağınızı daha yukarı da kaldırabilirsiniz.



YANA LUNGE

3 set/sağ ve sol 15 tekrar

Göğsünüzü dışarı doğru itin ve kalçanızı arkaya itip, dizinizi kırarak tek tarafa doğru geniş bir adım atın. Diğer bacağınızı mümkün olduğu kadar düz tutun. Bacağınızı açtığınızda kalçalarınızın üzerinden öne doğru eğilip kamburlaştırmadan adım attığınız bacağınızın iki yanına doğru uzatın. Ardından diğer bacak için vücut ağırlığınızı diğer tarafınıza doğru verip bacağınızı açarken diğer bacağınızı düzeltin. Yana açtığınız bacağınızı geri çekip ayaklarınızı yan yana getirin ve başlangıç pozisyonuna dönün.





SQUAT

2 set/10 tekrar



Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın ve kollarınızı ileri doğru uzatın. Şimdi yavaşça baldırlarınız yere paralel oluncaya kadar poponuzu yere doğru yaklaştırın. Dizleriniz ayak parmaklarınızın hizasını geçmemeli ve başlangıç pozisyonuna dönerken topuklarınızdan güç almalısınız.