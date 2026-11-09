Çok zengin, çok ünlü bir anne ve babanın aşkından doğdu... Hastaneye yatana kadar mutluluk nedir bilmedi... 'Keşke biri bana sarılsaydı'

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Kısaca söylersek ünlü ve zengin çiftlerin çocukları her zaman öyle mutluluk, yoğun bir sevgi ve güven duygusu içinde büyümüyor ne yazık ki...

Hele bir zamanlar Brangelina olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuğundan biriyse!

Özellikle de anne ve babalarının boşanma sürecinde evlatlık çocuklardan biyolojik çocuklara, altı kardeş o kadar çok yıprandı ki.

Dışarıdan görünen; Maddox, Zahara, Pax Thien, Shiloh, Knox Leon ve Vivienne Marcheline'in hep anneleri Angelina Jolie'nin yanında yer alıp babalarıyla bütün bağlarını kopardığı.

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Hatta altı kardeşten bazıları resmi olarak Pitt soyadını attı. Geri kalanlar da resmi olarak bir adım atmasalar da artık sadece annelerinden gelen Jolie soyadını kullanıyorlar.

Peki ya bu altı kardeşin ruhsal halleri?

Elbette ister istemez anne ve babaları arasındaki o bitip tükenmez kavgadan etkilendiler... Kim bilir o gencecik kalplerinde ne fırtınalar koptu.



SANAT PAZARINDA SERGİ, AÇTI İÇİNİ DÖKTÜ

İşte eski çift Jolie ve Pitt'in altı çocuğundan biri olan Vivienne Marcheline, içinde boğulduğu o dertleri ilk kez açık açık ifade etti.

Bu yılın temmuz ayında ikizi Knox Leon ile birlikte 18 yaşına giren Vivienne, artık yasal olarak da babası Brad Pitt'in soyadını kullanmıyor. Yani onun da babasıyla bağları kopuk.

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Genç kız, kendini ifade etme yöntemi olarak da sanatı seçti. Resimle uğraşan Vivienne Marcheline, Los Angeles'ta düzenlenen açık hava sanat pazarında bir tezgah açtı. Orada da hem eserlerini sergiledi hem de satış yaptı.

Ama daha da önemlisi resimleri aracılığıyla kendisiyle ilgili olarak bugüne kadar bilinmeyen bir gerçeği de itiraf etti.



'ÖFKELİYDİM, HASTAYDIM VE ÇOK YALNIZDIM'

Vivienne, bu yılın başlarında yeme bozukluğu yüzünden hastaneye yatırıldığını tezgahında sergilediği eserleri aracılığıyla açıkladı. Genç kızın Hastaların Sabrına Dair Bir Galeri adlı bu sergisi de hastanede geçirdiği o döneme dair ipuçları sunuyor.

Bir başka deyişle Vivienne, hastanede yaşadıklarını resme döktü. Üstelik eserlerinin altında da orada tuttuğu günlüklerden yaptığı bazı alıntılara yer verdi.

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Vivienne, yeme bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kendisiyle yaşıt başta çocuklarla tanıştı. Kendi aralarında da hastaneye "Lale Tarlası" adını verdiler.

Vivienne Marcheline'in sergide yer verdiği metinlerden birinde şu ifadeler yer alıyor: "Bu yılın başında, yeme bozukluğum nedeniyle hastaneye kaldırıldım. Öfkeliydim, hastaydım ve çok yalnızdım."

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'HİÇ BU KADAR KENDİM GİBİ HİSSETMEMİŞTİM'

Resimlerini V. Marcheline olarak imzalayan genç kız, eklediği metinlerde zaman geçtikçe hastane personelinin ve orada tanıştığı tedavi gören diğer çocukların da yardımıyla etrafındaki duvarları yıktığını da yazdı.

Onlardan gördüğü nezaket ve sıcaklık onun genç kalbini de ısıttı belli ki.

O duygularını da "Hiç bu kadar şiddetli gülmemiş ve ağlamamıştım. Hiç bu kadar dürüst olmamıştım. Hiç böyle kendim gibi hissetmemiştim" satırlarıyla ifade etti.

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Vivienne'in bazı metinleri ise epey yürek burkan türden. "Birinin bana sarılmasına öyle çok ihtiyacım var ki... Sanki bedenim kasılıp kalmış gibi hissediyorum" satırlarının yer aldığı metin de bunu anlatıyor.

Bir başka metne bakıldığında da genç kız bütün bu karmaşadan kurtulmanın yolunu bulmuş. Bunu da şu şekilde satırlara dökmüş: "İyileşebilmek için parçalanmaya izin vermeliyim..."



BABASININ SOYADINI RESMEN ATTI

Vivienne Marcheline, bir zamanların Brangelina'sının babasından gelen Pitt soyadını resmen atan çocuklarından biri.

Daha geçen hafta genç kızın bu konuda yaptığı başvuru kabul edildi. Bundan böyle genç kızın adı Vivienne Marcheline Jolie.

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Ondan önce de 25 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Zahara, 20 yaşındaki Shiloh, babalarının soyadını resmen attı. Diğer iki kardeş, Pax Thien ve ikizlerden Knox Leon henüz böyle bir adım atmadı.

Vivienne, annesi Angelina Jolie, S.E. Hinton'ın The Outsiders adlı eserini sahneye uyarlarken onunla birlikte çalıştı. O eserin tanıtım broşüründe de adını Vivienne Jolie olarak yazdırdı.