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Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Vitamin takviyesi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Vitamin takviyesi
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Serdar Bilgili, eski sevgilisi Fransız model Amelie Latournald’dan olan oğlu Ali ile eczanede görüntülendi.

ALİ 8 YAŞINDA
Beşiktaş’ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, bir dönem aşk yaşadığı Fransız model Amelie Latournald sayesinde 50 yaşında ikinci kez babalık sevinci yaşamıştı. Ünlü işadamı, 2013 yılında dünyaya gelen oğlu Ali ile önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Vitamin takviyesi

ZAFER İŞARETİ YAPTI
Serdar Bilgili ve oğlu Ali, Etiler’deki bir eczanede objektife yansıdı. Vitamin alan işadamı, fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmadı, oğluyla birlikte poz verdi. Bilgili ve objektiflere zafer işareti yapan oğlu, kısa bir alışveriş turunun ardından evlerinin yolunu tuttu.

Vitamin takviyesi

Fransız model Amelie Latournald oğlu Ali'yi Amerika, New York'ta dünyaya getirmişti. Serdar Bilgili ile Amelie Latournald sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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