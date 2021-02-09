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Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

‘Vitamin’ davası başladı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Vitamin’ davası başladı
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“Arda’nın Mutfağı” ve “Arda ile Omuz Omuza” programlarının sunucusu Arda Türkmen, vitamin reklamlarında yer aldığı Sanofi Sağlık Ürünleri şirketine dava açtı.

Ünlü şef, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının eczanelerdeki ürünlerde kullanıldığını iddia ederek, fotoğraflarının kullanılmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Türkmen, davalı şirketten 318 bin 600 dolar cezai şart bedeli ile 50 bin liralık manevi tazminat talep etti. Davalı şirket, sözleşmeden sonra Arda Türkmen’in fotoğraflarını kesinlikle kullanmadıklarını, aksine başka reklam yüzüne yer verdiklerini belirterek davanın reddini istedi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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