PaylaÅŸÄ±mÄ± olay oldu: Burada saf aÅŸkÄ± gÃ¶rÃ¼yorum





SAF AÅžKI GÃ–RÃœYORUM

FransÄ±z oyuncu Vincent Cassel, eÅŸi Tina Kunakey'in Ä±slak saÃ§larÄ±nÄ± tararken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.Â 53 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± Cassel'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. BirÃ§ok takipÃ§isi bunun, bu yÄ±l iÃ§inde paylaÅŸÄ±lan en seksi sosyal medya pozu olduÄŸunu belirtti. Bir baÅŸka takipÃ§isi de "Burada saf aÅŸkÄ± gÃ¶rÃ¼yorum" yorumunu yaptÄ±.Â

BÃœTÃœN YIL BREZÄ°LYA'DA GEÃ‡TÄ°

Vincent Cassel ile 23 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Tina Kunakey'in bu pozu da Ã§iftin neredeyse bÃ¼tÃ¼n 2020 yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§irdikleri Brezilya'nÄ±n Bahia bÃ¶lgesinde Ã§ekildi.

Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°K

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce evlenen Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in Amazonie adÄ±nda bir yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Kunakey, FransÄ±z oyuncu Vincent Cassel'Ä±n ikinci eÅŸi.

SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMLARIÂ

Ã‡ift, sÄ±k sÄ±k sosyal medyadan Brezilya gÃ¼nlerinde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Plaja indiklerinde de paparazziler onlarÄ± adÄ±m adÄ±m takip ediyor.

MONICA BELLUCCI Ä°LE EVLÄ°YDÄ°

Cassel daha Ã¶nce "dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri" unvanÄ±nÄ± uzun sÃ¼re kimseye kaptÄ±rmayan Ä°talyan oyuncu Monica Bellucci ile evliydi. 1993 yÄ±lÄ±nda evlenen Cassel ile Bellucci'nin bu evlilikten Deva ve Leonie adÄ±nda iki kÄ±zÄ± oldu. Cassel ile Bellucci, 2013 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±lar. Ancak dostluklarÄ± hala sÃ¼rÃ¼yor. Eski Ã§ift sÄ±k sÄ±k bir araya geliyor.

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BÃœYÃœK KIZI ANNESÄ°NÄ°N Ä°ZÄ°NDE

Ã‡iftin 16 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Deva Cassel, bir sÃ¼redir annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gibi moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±.

ÃœNLÃœ FÄ°RMALARIN TANIDIM YÃœZÃœ

ÃœnlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Deva Cassel'i Ã§ekimlerde annesi Monica Bellucci de babasÄ± Vincent Cassel de yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.

KÃœÃ‡ÃœK KIZI DA HEP YANINDAÂ

Bellucci ile Cassel'in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Leonie de yaz aylarÄ±nÄ± babasÄ±, Tina Kunakey ve kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Amazonie ile birlikte Brezilya'da geÃ§irdi.

30 YAÅž FARK

53 yaÅŸÄ±ndaki Cassel ve 23 yaÅŸÄ±ndaki Kunakey aralarÄ±ndaki 30 yÄ±l farka raÄŸmen mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

HEM OYUNCU HEM MODEL

Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ve Ã§eÅŸitli markalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± sinema filmlerinde ve TV ÅŸovlarÄ±nda da rol aldÄ±. 1997 yÄ±lÄ±nda Fransa'nÄ±n Toulouse kentinde dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± Fas asÄ±lÄ± annesi ise SicilyalÄ± bir Ä°talyan.

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