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Ali GÜNDOĞAN / DHA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Şahan Gökbakar'a büyük şok! Villasının önüne 'özel mülk girilmez' tabelası asmıştı...

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Şahan Gökbakar'a büyük şok! Villasının önüne 'özel mülk girilmez' tabelası asmıştı...

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, ’Özel mülktür’ tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Şahan Gökbakar, Marmaris’te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara’daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Şahan Gökbakara büyük şok Villasının önüne özel mülk girilmez tabelası asmıştı...

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris’e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, ’Özel mülktür girilmez’ tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar’ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

Şahan Gökbakar ev aldı... Sahili elleriyle kapattı
Şahan Gökbakar ev aldı... Sahili elleriyle kapattı!

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar’ın 20 gün önce motor yatına Marmaris’te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.

Şahan Gökbakara büyük şok Villasının önüne özel mülk girilmez tabelası asmıştı...

Ünlü komedyenin pandemi öncesi 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia ediliyor.

Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi.

Komedyenin evinin içinde çocuk parkı, salıncak, çadır ve kendisi için özel bir bölüm yaptığı görüldü.

Şahan Gökbakara büyük şok Villasının önüne özel mülk girilmez tabelası asmıştı...

 

Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya kaçak iskele iddiasına incelemeMUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.
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