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Haber Giriş: 09.09.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr

 Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, bu akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Taksim CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleşen nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliklerini Bahadır Yenişehirlioğlu ve yakınları üstlendi. Vildan Atasever, Arzu Ayar imzalı sade bir gelinlik giyerken Mehmet Erdem’in tercihi siyah bir takım elbise oldu. 

Üçüncü kez nikah masasına oturan Vildan Atasever (40), Mehmet Erdem ise 43 yaşında.

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor... Yüzükler takıldı
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor... Yüzükler takıldı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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