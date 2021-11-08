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Vietnam’da Nusret krizi

#Nusret Gökçe#To Lam#Vietnam’In Kamu Güvenliği Bakanı
Vietnam’da Nusret krizi

Komünizmle yönetilen Vietnam’ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam, Nusret Gökçe’nin elinden 19 bin TL’lik biftek yedi, ülkesinde kriz çıktı.

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TUZ serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe’nin Londra’daki restoranına gelen bir müşteri, Vietnam’da deprem etkisi yarattı. Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, Victoria-David Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlüyü ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam oldu.

Vietnam’da Nusret krizi


ALTIN BİFTEĞİ ELLERİYLE YEDİRDİ

Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftekten yedirdi. Aynı zamanda tuz serpme hareketi de yapan Nusret’in o görüntüleri TikTok’ta paylaşılınca, komünizmle yönetilen Vietnam’da kriz çıktı. Video apar topar silinse de ülkede çoktan yayılmaya başlamıştı.

Vietnam’da Nusret krizi


GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Aylık 150 dolara çalışan Vietnamlılar, bakana tepki gösterdi. Sosyal medyada “Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu?” ve “Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer” gibi yorumlar paylaşıldı.

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