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'DÃœÅžKÃœN MELEK'

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde moda dÃ¼nyasÄ±nda isim yapan modellerin Ã§oÄŸunun en az bir kez defilesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Victoria's Secret'Ä±n bilinmeyen yanlarÄ± "didiklenmeye" devam ediyor. Fallen Angel (DÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ Melek) adlÄ± podcast yayÄ±nÄ± da konuyla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddialar ortaya attÄ±. Bunlar arasÄ±nda en basiti ve en Ã§ok bilineni ise modelleri zayÄ±f olmaya yÃ¶neltip beslenme bozukluÄŸu, saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme, depresyon ve anksiyete gibi sorunlara zemin hazÄ±rlamasÄ±.

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TACÄ°ZCÄ° EPSTEIN Ä°LE YAKIN DOST

Fallen Angel adlÄ± bu podcast, firmanÄ±n kurucusu olan Les Wexner'Ä±n, pedofili ve cinsel taciz suÃ§lamasÄ±yla cezaevinde yatarken canÄ±na kÄ±yan Jeffrey Epstein ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± da derinlemesine inceledi. Podcast'in sunucularÄ±ndan gazeteci Vanessa Grigoriadis, "SanÄ±rÄ±m Wexner ile Eppstein'in Ã§ok derin bir iliÅŸkisi vardÄ±" diyerek bu konunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. Grigoriadis ayrÄ±ca Epstein'in, zengin iÅŸ insanlarÄ±nÄ± etkilemek, sahip olduÄŸu lÃ¼ks mÃ¼lkleri satÄ±n almak daha da Ã¶tesinde bÃ¼tÃ¼n o kadÄ±nlara ve genÃ§ kÄ±zlara tacizde bulunmasÄ±nÄ±n yolunu aÃ§an nÃ¼fuzunun yani maddi gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Wexner'den geldiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼.

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'DOST OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N UTANIYORUM'

Jeffrel Epstein, 2019'da seks ticareti suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 45 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan Epstein, canÄ±na kÄ±ydÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Wexner, Epstein'in kendisiyle olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ ve onunla bu kadar yakÄ±n dost olduÄŸu iÃ§in utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SAÄžLIK SORUNLARINA YOL AÃ‡TI

Fallen Angel adlÄ± podcast, Victoria's Secret modeli olmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu da masaya yatÄ±rdÄ±. YayÄ±nda, firmanÄ±n empoze ettiÄŸi gÃ¼zellik algÄ±sÄ± nedeniyle birÃ§ok modelin yeme bozukluÄŸu, depresyon, anksiyete gibi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Podcast yayÄ±nÄ±n diÄŸer sunucusu, gazeteci Justine Harman da bazÄ± modellerin bu konuda kendisine bazÄ± olumsuz olaylar anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Harman, firmanÄ±n Ã¼nlÃ¼ tanÄ±tÄ±m yÃ¼zlerinden biri olan Erin Heatherton'Ä±n zayÄ±f kalmak iÃ§in fentermin adlÄ± bir madde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisine anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Harman "Heatherton bunu gÃ¼nlÃ¼k olarak alÄ±yordu. Bu madde gÃ¼nde bir kilo vermenize yardÄ±mcÄ± oluyor" diye konuÅŸtu.

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'Ä°ÅžÄ°MÄ° KAYBETMEMEK Ä°Ã‡Ä°N'

ProgramÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne konuk olan Erin Heatherton, 25 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu sÄ±rada firma ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "VÃ¼cudum biraz deÄŸiÅŸmiÅŸti. Bir diyetisyene gittim ve bana bu diyet ilaÃ§larÄ±nÄ± Ã¶nerdi" diye konuÅŸtu. Heatherton anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o sÄ±rada iÅŸini kaybetmemek iÃ§in bu kadar Ã§aba harcadÄ±. "O sÄ±rada evimde tadilat yaptÄ±rÄ±yordum, iÅŸimi kaybedemezdim" diye konuÅŸtu.

MENAJERÄ°M ZAYIF KALMAM Ä°Ã‡Ä°N UYUÅžTURUCU KULLANMAMI Ã–NERDÄ°

Firma iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bir baÅŸka model olan Bridget Malcolm da belli bir beden Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ koruyabilmek uÄŸruna yeme bozukluÄŸuna yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Malcolm, menajerinin kendisine kilo vermek iÃ§in uyuÅŸturucu kullanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸini de ekledi. Model, ciddi panik ataklar geÃ§irdiÄŸini ve gerÃ§ekten zorlu ruhsal sorunlarla mÃ¼cadele ettiÄŸini de anlattÄ±. "Bu tÃ¼r sorunlar Victoria's Secret ile Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamadan Ã¶nce hayatÄ±mda yoktu" dedi.

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