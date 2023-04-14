Teyzesine özendi, futbolcu sevgili buldu

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EN ÜNLÜ FUTBOLCU- ŞARKICI AŞKININ KAHRAMANLARI

Söz gelimi, son dönemde ayrılıklarıyla çok konuşulan Gerard Pique ile Shakira, ya da Irina Shayk ile Cristiano Ronaldo. Onların aşkı hüsranla sonuçlandı belki ama aralarında yuva kurup mutluluğunu yıllarca sürdürenler de var.

Peter Crouch ile eşi Abbey mesela. Ya da bu tür aşkların en ünlüsünün kahramanı Beckham çifti, yani David ve Victoria.

SERT RÜZGARLAR YUVALARINI YIKAMADI

Gencecik yaşlarında birbirlerine aşık olan - o dönemdeki adıyla- Victoria Adams ile David Beckham, kısa sürede hayatlarını resmen birleştirdiler. Bu ilişkinin çok kısa süreceğine kesin gözüyle bakanlar ise 'çok büyük' yanıldı!

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Çift, 1999 yılında evlendi. Aradan geçen zamanda dört tane çocuk sahibi oldular. Hatta kısa süre önce en büyük oğulları Brooklyn'i evlendirdiler. Torunun gelmesi de yakındır. Arada bazı aldatma söylentileri ortalarda dolaşsa da hiçbir "sert rüzgar" onların yuvasını yıkamadı.

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VICTORIA YEĞENİNE İLHAM VERDİ: Victoria Beckham'ın David Beckham ile aşkı yeğenine de örnek oldu.

Bunu niye anlattık peki? Elbette Beckham ailesinin cephesinden, aralarının serin olduğu Brooklyn ve eşi Nicola ile ilgili haberler geliyor ama şimdi konumuz bu değil. Şimdi amacımız Victoria Beckham'ın 20'li yaşlarının ilk yarısını süren yeğenine nasıl ilham verdiği.

YEĞENİ DE GENÇ FUTBOLCUYLA FLÖRT EDİYOR

Victoria Beckham'ın kız kardeşi Louise Adams'ın dört çocuğundan biri olan Tallulah May Flood, futbol sahalarının yükselen yıldızlarından Edon Pruti ile flört etmeye başladı. Bu durum da akıllara Tallulah May'in teyzesi Victoria ile eniştesi David'in aşkını akıllara getirdi. Genç kız hakkında "Teyzesini örnek aldı" yorumları yapılmasına neden oldu.



Şimdi gençleri görenler "Tallulah May de teyzesi Victoria gibi kendine futbolcu bir sevgili buldu" diyor.

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YILDIZI YÜKSELEN BİR FUTBOLCU

Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki yeğeni Tallulah May'in flört ettiği Edon Pruti, İngiltere'de Hartlepool Town takımında top koşturuyor. Genç kız, geçen hafta sonu yeni yaşına girdi ve sevgilisi Pruti, onun parti hazırlıklarına yardım etti.



Tanıkların ifadesine göre Tallulah May ile Edon Pruti'nin ilişkisi gayet iyi gidiyor. Her ikisinin de "mutluluktan ayakları yere basmıyor." Özetle durum böyle.

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Bu arada Tallulah May'in kuzeni, yani Beckham çiftinin oğullarından Romeo, 21 yaşındaki Edon Pruti'yi bir süredir tanıyor ve iki gencin arası iyi. Bir başka deyişle Pruti'ye sadece genç kızın ailesinden değil teyzesinin ailesinden yani Beckham ailesinden de "yeşil ışık" yandı.

AŞKLARI BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Tallulah May Flood'un Edon Pruti ile aşkı birçok kişiye teyzesi Victoria ile eniştesi David Beckham'ın uzun ilişkisini akıllara getirdi. O sırada Spice Girls adlı müzik grubuyla üne kavuşan Victoria ile kariyerinde yıldız gibi parlamaya başlayan ve Manchester United'ın bir oyuncusu olan David Beckham, 1997 yılında tanıştılar. Çift, 1999 yılında dillere destan bir düğünle evlendi. Arada Beckham'ın karısını aldattığı yolunda söylentiler çıksa da bütün bunlar onların yuvalarının yıkılmasına neden olmadı.

Victoria Beckham'ın yeğeni Tallulah May ile Edon Pruti'nin gelecekte ünlü çift gibi olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Ama ortada Beckham çiftinin aşkı diye de bir gerçek var. Onu da kısaca bir hatırlayalım mı?

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KLİPTE GÖRDÜ 'BEN BU KIZLA EVLENECEĞİM' DEDİ

Hepimiz küçükken bize okunan ya da anlatılan masallarda, birbirini çok seven çiftlerin evlendiklerini ve "sonsuza kadar" mutlu yaşadıklarını duyduk. Çoğumuz da buna inanarak ya da öyle olmasını dileyerek büyüdük.



Sonra "gerçek dünyayı" tanımaya başladığımızda, "sonsuza kadar mutlu yaşamak" diye bir şey olmadığını fark ettik. İnsanların birbirlerini çok sevseler ve hayatlarının sonuna kadar birlikte kalsalar da her zaman mutlu olmadıklarını yaşayarak gördük. Ama birazdan okuyacağınız hikâye, bazı çiftlerin, bazı sarsıntılar geçirseler de bunu başarabildiklerini gösteriyor.



Sonuç olarak, kaç kişi hayatının kadınını bir video klipte görüp "Ben bu kızla evleneceğim" der? Ya da kaç kişi karşısında heyecandan elinin ayağının dolaştığı o kişinin kendisine verdiği tren biletini 25 yıl boyunca aynı hevesle saklar?

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İŞTE O BÜYÜK AŞIK: Kaç kişi bunu yapar bilinmez ama bunu yapan bir kişi var. Üstelik de çok iyi tanınan biri: David Beckham. Bir dönem futbol sahalarının yıldızı olan sonra da iş dünyasına geçiş yapan David Becham ve eşi Victoria'nın öyküsü gerçekten de masallara ya da filmlere benzer türden. İşin aslı, Victoria'nın, üzerine telefon numarasını yazdığı tren biletini 25 yıl boyunca saklayan kişi de David Beckham'ın ta kendisi!

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O dönemdeki adıyla Victoria Adams ile David Beckham 1997 yılında tanıştı. O zamandan bu yana da ayrılmaz bir şekilde birlikteler. Birçok kişi onları dünyanın en zengin ve nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliyor. Ama bazıları da Beckham çiftini "gerçek aşkın var olduğunun kanıtı" olarak görüyor.1990'larda Victoria Adams Beckham, o dönemin en gözde kız gruplarından biri olan Spice Girls'ün üyesi olarak biliniyordu. David Beckham ise Manchester United futbol takımının başarılı oyuncusu. David, şu anda evli olduğu Victoria'nın ilk kez nasıl dikkatini çektiğini ve onunla evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı yıllar önce: "En iyi arkadaşımla birlikte otel odasındaydık. Ki o arkadaşım düğünümde de benim sağdıcım oldu. TV'de Victoria'yı gördüm ve arkadaşıma 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum. Şu siyah elbiseli, kısa saçlı olanla" dedim. "

O BİLETİ 25 YILDIR SAKLIYOR

Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi. Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu.

Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular. İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

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'AİLEMİN EVİNE GİDERKEN BİRBİRİMİZİ İLK KEZ ÖPTÜK': Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar. David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."

Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."





'DÜŞLERİMDEKİ YÜZÜĞÜ TASARLADI

'Kısa süre sonra da ilk bebekleri Brooklyn dünyaya geldi ve çift de evlenme kararı aldı. O sırada ABD'de bulunan Victoria Beckham daha sonra bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Düşlerimdeki nişan yüzüğünü ona anlatmıştım. O da bunu hatırladı ve benim için özel olarak tasarladı."

Sonra da 1998 yılında evlilik teklifi geldi. David, sevgilisini İngiltere'de bir otele davet etti. Genç kadın 30 tane gülle karşılandı sonra da içinde yüzlerce gül ve sarı zambaklarla süslenen otel odasına girdi. Genç çift, yemeğe geçti. İşte o sırada David dizlerinin üzerine çöktü. Elbette o sırada da Victoria'nın hayallerindeki nişan yüzüğü ellerindeydi. Sonrasını Victoria Beckham şöyle anlatmıştı: " Ona 'evet' dedim ve sonra kendi yüzüğümü çıkardım. Dedim ki "Kızların gücünü unutma. Benimle evlenir misin?"