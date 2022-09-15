Victoria, sosyetik dÃ¼nÃ¼rÃ¼ne boyun eÄŸmiÅŸ: Ä°stediÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile yaptÄ±ramadÄ±

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Ä°ÅžLER TERSÄ°NE DÃ–NDÃœ

23 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Brooklyn Beckham'Ä±, sÄ±k sÄ±k sevgili deÄŸiÅŸtirip 'daldan dala konmaktan' kurtaran Nicola Anne Peltz'i, dÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar geÃ§en sÃ¼rede "baÄŸÄ±rlarÄ±na basan" Victoria ve David Beckham ÅŸimdi tam tersi duygulara sahip. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Brooklyn ile 27 yaÅŸÄ±ndaki Nicola'nÄ±n geÃ§en nisan ayÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden sonra kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ± ve iÅŸler tam tersine dÃ¶ndÃ¼.

GÄ°DEREK UZAKLAÅžIYORLAR

Gelin Nicola Peltz Beckham'Ä±n, ABD'li milyarder bir iÅŸ insanÄ± olan babasÄ±na ait Florida'daki malikanede yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden dÃ¶rt ayÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re geÃ§ti. GÃ¶steriÅŸi haftalarca konuÅŸulan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Beckham ve Peltz ailelerinin daha da yakÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yordu. Hatta Ã¶nceleri Beckham Ã§iftinin ikinci kÄ±zÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nen Nicola'nÄ±n yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Fakat bunun tam tersi oldu ve aileler kopma noktasÄ±na geldi.

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Bunun nedenleriyle ilgili birçok iddia da ardÄ± ardÄ±na geliyor. Geçen haftalarda Victoria Beckham'Ä±n, gelin ile damadÄ±n ilk dans ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± "çaldÄ±ÄŸÄ±" iddia edilmiÅŸti. Yani Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara göre Victoria; Brooklyn ile Nicola'nÄ±n ilk dans için seçtiÄŸi ÅŸarkÄ±yÄ± kendisi oÄŸluyla dans etmek için kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi de iki aileyle ilgili baÅŸka bir iddia gündemde.

Ä°DDÄ°ALARIN BAÅžROLÃœNDE Ä°KÄ° KAYINVALÄ°DE VAR

Bu kez iddialarÄ±n kahramanlarÄ±, damadÄ±n annesi Victoria Beckham ile gelin Nicola'nÄ±n eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz. Gelin bu ilginÃ§ iddialara bir gÃ¶z atalÄ±m.

VICTORIA BÄ°R DÃœÄžÃœN DE Ä°NGÄ°LTERE'DE YAPMAK Ä°STÄ°YORDU

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Victoria Beckham, ABD, Florida'da Peltz ailesinin okyanusa nazÄ±r malikanesinde yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bir dÃ¼ÄŸÃ¼n de Ä°ngiltere'de yapmak istedi. Hatta bunun iÃ§in de Cotswolds'daki kÄ±r evini seÃ§ti. Fakat Victoria Beckham'Ä±n bu isteÄŸi Peltz ailesi tarafÄ±ndan reddedildi. Ã–zetle Atlantik'in diÄŸer yakasÄ±nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼n daha yapma isteÄŸi gelin Nicola'nÄ±n annesi tarafÄ±ndan geri Ã§evrildi.

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GELÄ°NÄ°N ANNESÄ° AÄžIRLIÄžINI KOYDU

Bunun nedenini de Daily Mail'e konuÅŸan bir kaynak ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: " Peltz ailesi, geleneksel bir aile. Onlar kendilerine ait, plajÄ± ve iskelesi olan gÃ¶steriÅŸli malikanelerinde tek bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak istedi." AynÄ± kaynaÄŸa gÃ¶re bu konuda aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan kiÅŸi de gelin Nicola'nÄ±n, eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz oldu. Anne Peltz, bu konuda kontrolÃ¼ tamamen eline aldÄ± ve bir dizi karara vardÄ±. Bunlar arasÄ±nda kÄ±zÄ± ve damadÄ± iÃ§in ikinci bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak yoktu. Onun kararÄ±na gÃ¶re Nicola ile Brooklyn sadece bir tek dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenecekti. Zaten sonuÃ§ olarak da olaylar bu ÅŸekilde geliÅŸti.

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Beckham çiftine yakÄ±n kaynaklarÄ±n ileri sürdüÄŸüne göre Victoria ve David ile oÄŸullarÄ± arasÄ±ndaki mesafe giderek açÄ±lÄ±yor. Brooklyn, kendi ailesinden giderek uzaklaÅŸÄ±yor. Ä°leri sürülenlere göre Nicola da bu uzaklÄ±ÄŸÄ± derinleÅŸtiriyor.

Victoria Beckham'Ä±n, gelini ile ilgili farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri var bu iddialara gÃ¶re. Beckham ailesine yakÄ±n bir kaynak Heat dergisine, Victoria'nÄ±n geliniyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Victoria, Nicola'nÄ±n bir zamanlar tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± o tatlÄ± kÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor."

'BUGÃœNKÃœ ÅžÃ–HRETÄ°NÄ° BROOKLYN'E BORÃ‡LU'

Yine bu kaynaÄŸa gÃ¶re Victoria'nÄ±n, gelini Nicola ile ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Victoria'ya gÃ¶re Nicola, Brooklyn ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce bugÃ¼nkÃ¼ kadar ÅŸÃ¶hretli deÄŸildi. Tabii ki zengin bir ailenin kÄ±zÄ±ydÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k filmlerde rol alan bir oyuncuydu. Ama Brooklyn Beckham ile evlendikten sonra ÅŸÃ¶hreti de aniden yÃ¼kseldi.

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KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse, Victoria ve David Beckham, dÃ¼nyanÄ±n en zengin ve ÅŸÃ¶hretli Ã§iftlerinden biri olabilir. Ama yeryÃ¼zÃ¼nde milyonlarca anne ve babanÄ±n gelin ya da damatlarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar konusunda ayrÄ±calÄ±klÄ± deÄŸiller. BÃ¼tÃ¼n bu iddialar, olup bitenler de bunu gÃ¶steriyor. Gelin Beckham Ã§ifti, oÄŸullarÄ± Brooklyn ve gelinleri Nicola arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± ÅŸÃ¶yle bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Ä°DDÄ°ALAR DA GERÄ°LÄ°M DE BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YOR: Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düÄŸünüyle ilgili çarpÄ±cÄ± bir iddia, bu ayÄ±n ilk haftasÄ±nda kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Buna göre milyon dolarlÄ±k düÄŸünde Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz arasÄ±nda "dans krizi" yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu en son iddiadan baÅŸlayÄ±p gerilimin sayfalarÄ±nÄ± geriye doÄŸru bir çevirelim.

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AKIL ALMAZ OLAYLAR

Ä°lk anda "bu kadarÄ± da olmaz" dedirten bÃ¼tÃ¼n bu gerilim, Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in geÃ§en nisan ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde yaÅŸandÄ±. OlayÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan taraflarÄ± ise kayÄ±nvalide Victoria Beckham ile gelin Nicola Anne Peltz. Pandemi yÃ¼zÃ¼nden iki yÄ±l ertelenen ve sonunda seÃ§kin konuklarÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶rende, kelimenin tam anlamÄ±yla "akÄ±l almaz" olaylar yaÅŸandÄ± iddialara gÃ¶re.

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NÄ°SAN AYINDAN BERÄ° GÖRÜÅžMEDÄ°KLERÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°: Beckham ailesiyle gelinleri Nicola ve oÄŸullarÄ± Brooklyn'in arasÄ±nÄ±n düÄŸünden bu yana "serin" olduÄŸu, artÄ±k herkes tarafÄ±ndan biliniyor. Bir iddiaya göre Beckham çifti, oÄŸullarÄ±nÄ±, düÄŸünün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nisan ayÄ±ndan bu yana görmüyor. Törenin ardÄ±ndan her ne kadar açÄ±kça söylemese de gelin Nicola'nÄ±n, Beckham ailesine mesafeli olduÄŸu çok belli. Bunun nedenleri hakkÄ±nda birçok ayrÄ±ntÄ± öne sürülürken düÄŸünle ilgili çok çarpÄ±cÄ± bir baÅŸka söylenti Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na da manÅŸet oldu.

GELÄ°N Ä°LE KAYINVALÄ°DE ARASINDA 'DANS KRÄ°ZÄ°'

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan ve dÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlere gÃ¶re Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasÄ±nda "dans krizi" yaÅŸandÄ±. Hatta gerilim Ã¶yle bir seviyeye yÃ¼kseldi ki gelin, annesi ve kÄ±z kardeÅŸi eÅŸliÄŸinde salonu bile terk etti.'

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lanlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olaylar ÅŸÃ¶yle geliÅŸti: GenÃ§ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, Beckham ailesinin dostu olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir Ã§ift olarak ilk danslarÄ±nÄ± yapmalarÄ± iÃ§in kendisinin ÅŸarkÄ±larÄ±ndan birini seÃ§melerini sÃ¶yledi. GenÃ§ aÅŸÄ±klar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seÃ§ti. SÃ¶z konusu ÅŸarkÄ± "Åžimdi senin aÅŸkÄ±n iÃ§in Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nÃ¼yorum" ÅŸeklinde sÃ¶zler iÃ§eriyor. Plan bÃ¶yleydi. Fakat geliÅŸmeler bÃ¶yle olmadÄ±.

VICTORIA O ÅžARKIYI 'Ã‡ALDI'Â

BazÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Victoria Beckham, oÄŸlu ile gelininin ilk dans ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± "Ã§aldÄ±" ve o ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde anne- oÄŸul dansÄ±nÄ± yaptÄ±.

VICTORIA'NIN RÄ°CASIYLA: KonuklarÄ±n anlatÄ±mÄ±na göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nÄ±n kendilerini anons etmesini ve ardÄ±ndan da söz konusu ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde ilk danslarÄ±nÄ± yapmayÄ± bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açÄ±klama yapmadan bu ÅŸarkÄ±yÄ± Victoria ve Brooklyn'in anne- oÄŸul dansÄ± için seslendirdi. Ä°ddialara göre bu deÄŸiÅŸiklik de Victoria Beckham'Ä±n ricasÄ±yla olmuÅŸtu.





GELÄ°N SALONU TERK ETTÄ°, DAMAT ARADA KALDI

DÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuÅŸmasÄ±nda da Victoria Beckham'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak onun hakkÄ±nda konuÅŸtu. Victoria'nÄ±n "ne kadar harika biri" olduÄŸunu anlattÄ±. Ä°ÅŸte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e aÄŸÄ±r geldi. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re annesi ve kÄ±z kardeÅŸi Brittany eÅŸliÄŸinde salonu terk etti. DÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu olup bitenler Brooklyn Beckham'Ä± da rahatsÄ±z etti ve kendini arada kalmÄ±ÅŸ hissetmesine yol aÃ§tÄ±.

DÃœÄžÃœNDEN BU YANA ARALARI AÃ‡IK

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen Beckham ailesi ile gelinleri Nicola'nÄ±n arasÄ±nÄ±n, dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra tamamen aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼redir konuÅŸuluyordu. Bu konuyla ilgili yeni iddialar da ardÄ± ardÄ±na geliyor. Bunlardan birine gÃ¶re Nicola, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hiÃ§bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kayÄ±nvalidesi Victoria Beckham'Ä±n tasarÄ±mÄ± olan bir kÄ±yafet giymedi. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ gelinlik giyen Nicola, bunlardan birini Beckham koleksiyonundan seÃ§ebilirdi.

GELÄ°N BEN OLSAYDIM DAMADI ANNESÄ°YLE BIRAKIP EVÄ°ME GÄ°DERDÄ°M: Bütün bu iddialar sosyal medyada da tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BazÄ± kiÅŸiler düÄŸünlerin baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir gerilim kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek bazen ailelerin ayrÄ±ÅŸmasÄ±na bile neden olabileceÄŸini savundu. BazÄ±larÄ± da Beckham ailesinin bütün bu haberleri, iddialarÄ± umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta tam tersine "reklamÄ±n iyisi kötüsü olmaz" düÅŸüncesine sahip olduÄŸunu savundu. BazÄ±larÄ± da Victoria Beckham'Ä±n bu tavrÄ±nÄ± "garip" olarak nitelendirdi. Bu tarz düÅŸünen bir kullanÄ±cÄ± "Anne ile oÄŸulun düÄŸün dansÄ±nÄ± hiç duymamÄ±ÅŸtÄ±m. Damat ilk dansÄ±nÄ± gelin ile yapar. EÄŸer ben gelin olsaydÄ±m, sanÄ±rÄ±m eve gider ve damadÄ± da annesiyle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±rdÄ±m" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.

'NE OLURSA OLSUN BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N ARKASINDAYIZ'

Bu arada Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz Beckham, Vogue dergisine verdikleri rÃ¶portajda "her ne olursa olsun birbirimizin arkasÄ±ndayÄ±z" dedi. Bu gelin- kayÄ±nvalide geriliminde de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Brooklyn, bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutuyor ve karÄ±sÄ±nÄ± destekliyor.

4 MÄ°LYON DOLAR HARCANDI Ä°DDÄ°ASI: Brooklyn ile Nicola'nin düÄŸünü, gelinin, ABD'nin sayÄ±lÄ± zenginlerinden biri olan babasÄ±nÄ±n Florida'daki okyanus manzaralÄ± malikanesinde yapÄ±ldÄ±. Törenin maliyetinin 4 milyon dolar olduÄŸu da ileri sürüldü.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayan bir geliÅŸme daha olmuÅŸtu. Sadece gelin deÄŸil damat da soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Yani Brooklyn ve Nicola birbirlerinin soyadÄ±nÄ± aldÄ±lar. Gelin, Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Hatta her ikisi de sosyal medyadaki kullanÄ±cÄ± adlarÄ±nÄ± da bu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi. Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re Beckham Ã§ifti, oÄŸullarÄ±nÄ±n eÅŸinin soyadÄ±nÄ± almasÄ±ndan da hiÃ§ hoÅŸnut olmadÄ±.

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FOTOÄžRAFLAR: Avalon, Mega News Agency, Splash News, InstagramÂ

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