Victoria, sosyetik dÃ¼nÃ¼rÃ¼ne boyun eÄŸmiÅŸ: Ä°stediÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile yaptÄ±ramadÄ±

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

23 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham'ı, sık sık sevgili değiştirip 'daldan dala konmaktan' kurtaran Nicola Anne Peltz'i, düğüne kadar geçen sürede "bağırlarına basan" Victoria ve David Beckham şimdi tam tersi duygulara sahip. Çünkü Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola'nın geçen nisan ayındaki düğününden sonra köprülerin altından çok sular aktı ve işler tam tersine döndü.

GİDEREK UZAKLAŞIYORLAR

Gelin Nicola Peltz Beckham'ın, ABD'li milyarder bir iş insanı olan babasına ait Florida'daki malikanede yapılan düğünün üzerinden dört ayı aşkın bir süre geçti. Gösterişi haftalarca konuşulan düğünün ardından Beckham ve Peltz ailelerinin daha da yakınlaşacağı sanılıyordu. Hatta önceleri Beckham çiftinin ikinci kızı gibi görünen Nicola'nın yerini sağlamlaştıracağı da düşünülüyordu. Fakat bunun tam tersi oldu ve aileler kopma noktasına geldi.

Bunun nedenleriyle ilgili birçok iddia da ardı ardına geliyor. Geçen haftalarda Victoria Beckham'ın, gelin ile damadın ilk dans şarkısını "çaldığı" iddia edilmişti. Yani İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Victoria; Brooklyn ile Nicola'nın ilk dans için seçtiği şarkıyı kendisi oğluyla dans etmek için kullanmıştı. Şimdi de iki aileyle ilgili başka bir iddia gündemde.

İDDİALARIN BAŞROLÜNDE İKİ KAYINVALİDE VAR

Bu kez iddiaların kahramanları, damadın annesi Victoria Beckham ile gelin Nicola'nın eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz. Gelin bu ilginç iddialara bir göz atalım.

VICTORIA BİR DÜĞÜN DE İNGİLTERE'DE YAPMAK İSTİYORDU

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Victoria Beckham, ABD, Florida'da Peltz ailesinin okyanusa nazır malikanesinde yapılan düğünün ardından bir düğün de İngiltere'de yapmak istedi. Hatta bunun için de Cotswolds'daki kır evini seçti. Fakat Victoria Beckham'ın bu isteği Peltz ailesi tarafından reddedildi. Özetle Atlantik'in diğer yakasında bir düğün daha yapma isteği gelin Nicola'nın annesi tarafından geri çevrildi.

Haberin Devamı

GELİNİN ANNESİ AĞIRLIĞINI KOYDU

Bunun nedenini de Daily Mail'e konuşan bir kaynak şöyle açıkladı: " Peltz ailesi, geleneksel bir aile. Onlar kendilerine ait, plajı ve iskelesi olan gösterişli malikanelerinde tek bir düğün yapmak istedi." Aynı kaynağa göre bu konuda ağırlığını koyan kişi de gelin Nicola'nın, eski bir model olan annesi Claudia Heffner Peltz oldu. Anne Peltz, bu konuda kontrolü tamamen eline aldı ve bir dizi karara vardı. Bunlar arasında kızı ve damadı için ikinci bir düğün yapmak yoktu. Onun kararına göre Nicola ile Brooklyn sadece bir tek düğünle evlenecekti. Zaten sonuç olarak da olaylar bu şekilde gelişti.

Haberin Devamı

Beckham çiftine yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Victoria ve David ile oğulları arasındaki mesafe giderek açılıyor. Brooklyn, kendi ailesinden giderek uzaklaşıyor. İleri sürülenlere göre Nicola da bu uzaklığı derinleştiriyor.

Victoria Beckham'ın, gelini ile ilgili farklı düşünceleri var bu iddialara göre. Beckham ailesine yakın bir kaynak Heat dergisine, Victoria'nın geliniyle ilgili görüşünü de şöyle anlattı: "Victoria, Nicola'nın bir zamanlar tanıdığı o tatlı kız olmadığını düşünüyor."

'BUGÜNKÜ ŞÖHRETİNİ BROOKLYN'E BORÇLU'

Yine bu kaynağa göre Victoria'nın, gelini Nicola ile ilgili düşünceleri bununla da sınırlı değil. Victoria'ya göre Nicola, Brooklyn ile tanışmadan önce bugünkü kadar şöhretli değildi. Tabii ki zengin bir ailenin kızıydı ve küçük filmlerde rol alan bir oyuncuydu. Ama Brooklyn Beckham ile evlendikten sonra şöhreti de aniden yükseldi.

Haberin Devamı

Kısaca özetlemek gerekirse, Victoria ve David Beckham, dünyanın en zengin ve şöhretli çiftlerinden biri olabilir. Ama yeryüzünde milyonlarca anne ve babanın gelin ya da damatlarıyla yaşadığı sorunlar konusunda ayrıcalıklı değiller. Bütün bu iddialar, olup bitenler de bunu gösteriyor. Gelin Beckham çifti, oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola arasında yaşananları şöyle bir hatırlayalım.

İDDİALAR DA GERİLİM DE BİTMEK BİLMİYOR: Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğünüyle ilgili çarpıcı bir iddia, bu ayın ilk haftasında kamuoyuna yansımıştı. Buna göre milyon dolarlık düğünde Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşanmıştı. Bu en son iddiadan başlayıp gerilimin sayfalarını geriye doğru bir çevirelim.

AKIL ALMAZ OLAYLAR

İlk anda "bu kadarı da olmaz" dedirten bütün bu gerilim, Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in geçen nisan ayında gerçekleşen düğününde yaşandı. Olayın öne çıkan tarafları ise kayınvalide Victoria Beckham ile gelin Nicola Anne Peltz. Pandemi yüzünden iki yıl ertelenen ve sonunda seçkin konukların tanıklığında gerçekleşen törende, kelimenin tam anlamıyla "akıl almaz" olaylar yaşandı iddialara göre.

Haberin Devamı

NİSAN AYINDAN BERİ GÖRÜŞMEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ: Beckham ailesiyle gelinleri Nicola ve oğulları Brooklyn'in arasının düğünden bu yana "serin" olduğu, artık herkes tarafından biliniyor. Bir iddiaya göre Beckham çifti, oğullarını, düğünün yapıldığı nisan ayından bu yana görmüyor. Törenin ardından her ne kadar açıkça söylemese de gelin Nicola'nın, Beckham ailesine mesafeli olduğu çok belli. Bunun nedenleri hakkında birçok ayrıntı öne sürülürken düğünle ilgili çok çarpıcı bir başka söylenti İngiliz basınına da manşet oldu.

GELİN İLE KAYINVALİDE ARASINDA 'DANS KRİZİ'

İngiliz basınında yer alan ve düğün konuklarına dayandırılan haberlere göre Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasında "dans krizi" yaşandı. Hatta gerilim öyle bir seviyeye yükseldi ki gelin, annesi ve kız kardeşi eşliğinde salonu bile terk etti.'

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğününe katılanların anlattığına göre olaylar şöyle gelişti: Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti. Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

VICTORIA O ŞARKIYI 'ÇALDI'

Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı.

VICTORIA'NIN RİCASIYLA: Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.





GELİN SALONU TERK ETTİ, DAMAT ARADA KALDI

Düğünde yaşanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuşmasında da Victoria Beckham'a övgüler yağdırdı, ağırlıklı olarak onun hakkında konuştu. Victoria'nın "ne kadar harika biri" olduğunu anlattı. İşte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e ağır geldi. İleri sürülenlere göre annesi ve kız kardeşi Brittany eşliğinde salonu terk etti. Düğün konuklarının anlattığına göre bu olup bitenler Brooklyn Beckham'ı da rahatsız etti ve kendini arada kalmış hissetmesine yol açtı.

DÜĞÜNDEN BU YANA ARALARI AÇIK

Düğün öncesi samimi görüntüler sergileyen Beckham ailesi ile gelinleri Nicola'nın arasının, düğünden sonra tamamen açıldığı bir süredir konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili yeni iddialar da ardı ardına geliyor. Bunlardan birine göre Nicola, düğünün hiçbir bölümünde kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir kıyafet giymedi. Birçok kişiye göre düğününde üç gelinlik giyen Nicola, bunlardan birini Beckham koleksiyonundan seçebilirdi.

GELİN BEN OLSAYDIM DAMADI ANNESİYLE BIRAKIP EVİME GİDERDİM: Bütün bu iddialar sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Bazı kişiler düğünlerin başlı başına bir gerilim kaynağı olduğunu belirterek bazen ailelerin ayrışmasına bile neden olabileceğini savundu. Bazıları da Beckham ailesinin bütün bu haberleri, iddiaları umursamadığını hatta tam tersine "reklamın iyisi kötüsü olmaz" düşüncesine sahip olduğunu savundu. Bazıları da Victoria Beckham'ın bu tavrını "garip" olarak nitelendirdi. Bu tarz düşünen bir kullanıcı "Anne ile oğulun düğün dansını hiç duymamıştım. Damat ilk dansını gelin ile yapar. Eğer ben gelin olsaydım, sanırım eve gider ve damadı da annesiyle baş başa bırakırdım" şeklinde yorum yaptı.

'NE OLURSA OLSUN BİRBİRİMİZİN ARKASINDAYIZ'

Bu arada Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz Beckham, Vogue dergisine verdikleri röportajda "her ne olursa olsun birbirimizin arkasındayız" dedi. Bu gelin- kayınvalide geriliminde de görünüşe göre Brooklyn, bu sözünü tutuyor ve karısını destekliyor.

4 MİLYON DOLAR HARCANDI İDDİASI: Brooklyn ile Nicola'nin düğünü, gelinin, ABD'nin sayılı zenginlerinden biri olan babasının Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Törenin maliyetinin 4 milyon dolar olduğu da ileri sürüldü.

Düğünden sonra örneğine çok rastlanmayan bir gelişme daha olmuştu. Sadece gelin değil damat da soyadını değiştirdi. Yani Brooklyn ve Nicola birbirlerinin soyadını aldılar. Gelin, Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. Hatta her ikisi de sosyal medyadaki kullanıcı adlarını da bu şekilde değiştirdi. İşte iddialara göre Beckham çifti, oğullarının eşinin soyadını almasından da hiç hoşnut olmadı.

FOTOĞRAFLAR: Avalon, Mega News Agency, Splash News, Instagram