Oğlunun düğününe bir yabancı gibi gitmiş: Kıskançlık ateşi

Gelin Nicola Peltz ve Victoria Beckham'ın ön plana çıktığı bu gerilim iddialarını geçmişine uzanıp konuşulanları da bir hatırlayalım. Aslına bakılırsa bu gerilimin izini ilk sürenler sosyal medyada her iki aileyi de yakından takip edenler oldu. Buna göre Beckham çifti özellikle de Victoria ile gelini Nicola birbirlerinin paylaşımlarına nadir olarak etkileşimde bulunuyor. Yani pek azını "beğeniyor." Oysa bilindiği gibi her ikisi de bu paylaşım sitesini son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Nicola Peltz Beckham da Victoria Beckham da hayatlarının neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor. Onları yakından takip edenlere göre bu gelin ile kayınvalide arasındaki gerilimin önemli bir göstergesi.