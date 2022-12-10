Victoria Beckham: Estetik yok, makyaj hilesi!

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Dört çocuk annesi Beckham, bir dönem aniden büyüyen ve sonra da aniden küçülen göğüsleriyle çok konuşulmuştu. Her ne kadar bu konuda "görünen köy kılavuz istemez" deyişi geçerli olsa da Victoria Beckham. çok uzun süre bu konuda ser verip sır vermedi.Onunla ilgili sık sık ortaya atılan başka bir iddia da Beckham'ın burnuna da estetik operasyon yaptırdığıydı. Ama ünlü tasarımcı işte bu konuda suskun kalmadı ve iddiaları ısrarla reddetti. Son olarak katıldığı bir Youtube yayınında da bu konuda çok ilginç sözler söyledi.

SIRRINI KADINLARLA PAYLAŞTI

Victoria Beckham, makyaj sanatçısı Charlotte Tilbury'nin Beauty Gifting Secrets adlı yayına konuk oldu. Yıllardır burnuna estetik operasyon yaptırdığı iddialarıyla karşılaşan Beckham bunu bir kez daha yalanladı. "Ben hiçbir zaman burun estetiği geçirmedim" diyen Beckham. burnunun görüntüsünün bir tür "makyaj hilesi" olduğunu savundu. Sonra Tilbury ile birlikte, kendi kozmetik markasının ürünlerini kullanarak burnunu nasıl şekillendirdiğini kamera karşısında gösterdi. Bu şekilde burunlarını makyaj hileleriyle istedikleri gibi gösterebilecekleri sırrını da kadınlarla paylaşmak istediğini sözlerine ekledi.

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O DA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ: Beckham'ın sohbet ettiği Charlotte Tilbury kendisinin de burnuyla ilgili benzer bir soruyla sık sık karşılaştığını ve onun cevabının da makyajla burnunu şekillendirmek olduğunu söyledi.

YILLARCA SAKLADIĞI GERÇEĞİ SONUNDA İTİRAF ETTİ

Her ne kadar kendisi burnundan operasyon geçirmediğini ve görüntüsünü makyaj hileleriyle elde ettiğini söylese de Victoria Beckham, yüzüne ve vücuduna küçük dokunuşlar yaptırmaktan hiç çekinmiyor.Bir dönem silikonla göğüslerini büyüttü Victoria Beckham. Fakat sonra daha büyük göğüslü olmak için taktığı silikonları bir operasyonla aldırdı. Uzun süre inkar ettiği bu gerçeği 2014 yılında itiraf etti.20'li yaşlarının ortasında göğüslerinden operasyon geçirdiğini söyleyen Beckham "Bunu hep inkâr ettim ki bu saçmaydı. Kendine güvensizliğin bir göstergesi. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin." dedi.

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Victoria Beckham, 2000'lerin ilk yarısında silikonla büyüttüğü göğüsleriyle dikkat çekiyordu. Fakat sonra onlardan kurtuldu.

DUDAKLARI SANKİ YÜZÜNE AĞIR GELİYORDU

Victoria Beckham, geçen yıl Jimmy Fallon'ın sunduğu Good Morning America programına konuk olduğunda yüzünün tuhaf görüntüsüyle ilgi çekmişti. O programda dudakları neredeyse yüzüne ağır geliyordu ve Beckham gülmekte bile güçlük çekiyordu. Zaten ilk bakışta dudaklarına bir işlem yaptırdığı da belli oluyordu. Aynı programda Beckham'ın cildinin görüntüsü de çok farklıydı. Doğal halinden çıkmış sanki üzerinde bir kalıp varmış gibi görünüyordu. Bu tuhaf görüntünün Victoria Beckham'ın yüzüne yaptırdığı dolgu ve botoks gibi işlemlerden kaynaklandığını savundu estetik cerrahlar. Kendisi ise tek kelime etmedi. Yüzünün o görüntüsü daha sonra katıldığı başka bir etkinlikte de dikkatlerden kaçmadı.

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DİŞLERİNİ DE YAPTIRDI

Victoruia Beckham ilerleyen yıllarda dişlerini de yaptırdı. Spice Girls ile şöhret oldUğunda doğal dişlere sahipti Fakat şöhreti arttıkça dişlerini de yeniledi.

Victoria Beckham , görüntüsündeki her ayrıntı gibi dişlerini de yeniletti.





'İÇİMDEN GÜLÜYORUM' DEMİŞTİ

Beckham bir dönem hiç gülmemesiyle ilgi odağı oluyordu. Aslına bakılırsa aradan geçen zaman içinde bu konuda çok yol aldığıda söylenemez. Ama yine de artık zaman zaman gülümsediğini görmek mümkün. Bu konuda 2015 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda "Neden fotoğraflarda gülmüyorsunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt vermişti: "İçimden gülüyorum."

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