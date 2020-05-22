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Haber Giriş: 22.05.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Veteriner kombinimiz

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Veteriner kombinimiz
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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, köpeği Tarçın’ı veterinere götürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zenginer, fotoğrafa şu notu yazdı: “Tarçın ve benim veteriner kombinimiz. Gönlünüzce beğenebilir, bakmak isterseniz kaydedebilirsiniz. Her beğeni bir geçmiş olsun demek. Sizi seviyorum.”

Veteriner kombinimiz


Evde Bayram TıraşıBraun BT5265 önceki nesil tüm Braun ürünleri, sakal şekillendirme makinelerine kıyasla daha keskin, daha hızlı, daha verimli. 0,5 mm ölçek boyutlu 39 uzunluk ayarına sahip hassas kadran ile zahmetsiz bir tıraş deneyimi sağlıyor. Ömür boyu dayanıklı keskin bıçaklar sayesinde eşit sakal şekillendirme ve saç kesme işlemleri çok kolay! Ana tıraş makinesi başlığıyla boyunda ve yanaklarda keskin çizgiler ve kenarlar elde edebilirsiniz. 1 saat şarj ile 100 dakika kablosuz tıraş imkanı sağlayan Alman teknolojisi ve ergonomik yapı ile Braun BT5265 vazgeçilmeziniz olmaya aday. (Sponsorlu İçerik)
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