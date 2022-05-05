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Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

#Kilo Veren Ünlüler#Ünlüler Nasıl Zayıfladı#Ünlülerin Değişimleri
Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Genç oyuncu Miray Daner, verdiği röportajda hakkındaki bilinmeyenleri anlattı. Uzaktan sakin ve uyumlu göründüğünü söyleyen Daner, görünüşe aldanmamak gerektiğini vurgulayarak, “Çılgın taraflarım tabii ki var” dedi.

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TRT 1’in sevilen dizisi “Kara Tahta” ile seyirci karşısına çıkan Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs sayısı için poz verdi ve samimi açıklamalarda bulundu. Dizideki karakteri ‘Irmak’ın hayatındaki zorluklar karşısında pes etmediğini, savaştığını söyleyen Daner, “Maalesef ataerkil bir toplumda yaşadığımız için biz kadınlar toplumsal yaşamda hak ettiğimiz saygıyı görebilmek, özgürce yaşayabilmek gibi birçok konuda mücadele veriyoruz ve bunun için önce kendimize olan güveni kazanmalıyız” diye konuştu. Hiç kimsenin ekonomik şiddete maruz kalmaması gerektiğini de savunan oyuncu, “Kimseye mecbur hissetmemek, bağımsız yaşayabilmek, kendi kararlarını kendi verebilme gücünü içinde korkusuzca hissedebilmek için insanın bir meslek sahibi olması gerekiyor” dedi.

Furkan'ın azmine hayranım

Dizide rol arkadaşı Furkan Andıç’la çok iyi anlaştıklarını söyleyen Daner, “Furkan severek izlediğim ve yeteneğini takdir ettiğim bir oyuncuydu. İşine olan saygısına, özenine ve azmine bu sette hayranlıkla şahit oldum. Her zaman elinden geleni yapan ve herkese aynı özenle yaklaşan biri” diye konuştu.

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Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı


Aşk ile her insan tanışmalı

Oyuncu, aşk sorularına da yanıt vererek, “Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Saygıyı yitirmemek, sağlıklı bir ilişki için önemli” diye konuştu. Röportajda karakteri hakkında da açıklamalar yapan oyuncu, sakin görünse de gerçekte pek öyle olmadığını anlattı: “Görünüşe aldanmamak lazım, siz bir de beni kendi alanımda görün. Olmaz mı çılgın taraflarım tabii ki var.”

Diyet yapmıyorum

Son günlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi: “Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir diyet uygulamıyorum.”

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ONLAR DA ZAYIFLADI...

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

58 KİLO VERDİ, BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. 

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93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

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“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

 Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

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Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

 'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Verdiği kilolarla şaşırtmıştı... Miray Daner zayıflama sırrını anlattı

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

 

 

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#Kilo Veren Ünlüler#Ünlüler Nasıl Zayıfladı#Ünlülerin Değişimleri

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