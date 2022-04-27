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Melisa Tapan’ın, galerisi Gate 27 ile katıldığı sanat etkinliğinde dikkat çeken isimlerden biri de Pınar Sabancı oldu.

Eşi İlhan Sabancı ile birlikte Venedik Bienal’i için İtalya’ya giden Sabancı, Valentino’nun 2022 Sonbahar Koleksiyonu’ndan seçtiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Pınar Sabancı, Valentino’nun gece düzenlediği açılış partisinin de konuklarındandı.

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İş dünyasının genç isimlerinden Pelin Akın Özalp de abisinin eşi Dilara Akın ile birlikte bienal için Venedik’e gitti. Model Ece Sükan, abisi Arslan Sükan ve annesi Serpin Sükan ile katılırken, Burcu Esmersoy da Venedik’e sanat çıkarması yapan isimlerden oldu.

Amerika’yı fethetti

Amerika’nın 6 şehrinde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Aziz İhsanoğlu, teknoloji şirketi REEF Technology ile bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Şirket, 700 milyon dolar yatırım aldı.

Türkiye’nin genç iş insanları yurtdışında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son dönemlerde yüksek teknoloji ve dijital projelerde söz sahibi olan firmalar arasına bir Türk firması daha girdi. Kurucu ortakları arasında Aziz İhsanoğlu’nun yer aldığı, Amerika’da farklı kulvarda teknolojiler üreten REEF Technology, 700 milyon dolar yatırım almayı başardı.

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REEF Technology, yeterince kullanılmayan işlevsiz kentsel alanları “mahalle merkezleri”ne dönüştürüyor.2014 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oğlu olan Aziz İhsanoğlu, şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Ari Ojalvo ile birlikte çıktığı yatırım turundan büyük yatırımla döndü.

YENİ LOKASYONLAR EKLENECEK



Yatırım, girişimi, yaklaşık 4 bin 800 lokasyonundan ülke çapındaki 10 bin yeni lokasyonu ölçeklendirmek ve park alanlarını dönüştürmek için kullanılacak.

Uzun süredir yurtdışında iş hayatına devam eden Aziz İhsanoğlu, Amerika’nın 6 şehrinde yatırımları ile Türk bayrağını dalgalandırıyor.

Bebek’teyürüyüş yaptılar

İş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal ile Bebek’te görüntülendi. Birlikte yürüyüş yapan sevgililer kısa bir mola verdikten sonra araçlarına binerek semtten ayrıldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ali Gürsoy ve Gonca Ünsal, en son gittikleri bir restoran çıkışında görüntülenmişti.

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