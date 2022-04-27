Venedik’e sanat çıkarması

Melisa Tapan’ın, galerisi Gate 27 ile katıldığı sanat etkinliğinde dikkat çeken isimlerden biri de Pınar Sabancı oldu.
Amerika’yı fethetti
Amerika’nın 6 şehrinde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Aziz İhsanoğlu, teknoloji şirketi REEF Technology ile bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Şirket, 700 milyon dolar yatırım aldı.
Türkiye’nin genç iş insanları yurtdışında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son dönemlerde yüksek teknoloji ve dijital projelerde söz sahibi olan firmalar arasına bir Türk firması daha girdi. Kurucu ortakları arasında Aziz İhsanoğlu’nun yer aldığı, Amerika’da farklı kulvarda teknolojiler üreten REEF Technology, 700 milyon dolar yatırım almayı başardı.
YENİ LOKASYONLAR EKLENECEK
Yatırım, girişimi, yaklaşık 4 bin 800 lokasyonundan ülke çapındaki 10 bin yeni lokasyonu ölçeklendirmek ve park alanlarını dönüştürmek için kullanılacak.
Uzun süredir yurtdışında iş hayatına devam eden Aziz İhsanoğlu, Amerika’nın 6 şehrinde yatırımları ile Türk bayrağını dalgalandırıyor.
Bebek’teyürüyüş yaptılar
İş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal ile Bebek’te görüntülendi. Birlikte yürüyüş yapan sevgililer kısa bir mola verdikten sonra araçlarına binerek semtten ayrıldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ali Gürsoy ve Gonca Ünsal, en son gittikleri bir restoran çıkışında görüntülenmişti.