Veliaht prens karısı ve kayınpederinden ‘dayak’ yemişti… Skandalın ardından aşk geldi: Aile yeni gelini çoktan kabul etmiş!

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Ancak İngiltere’nin gölgesinde kalan Avrupa’daki sayılı monarşilerden Arnavutluk kraliyet ailesindeki karışıklıklar da bir türlü bitmek bilmiyor…

Arnavutluk kraliyet ailesinin veliahdı Prens Leka II, ocak ayında 8 yıllık evliliğinin olaylı şekilde bitişiyle gündeme gelmişti. Ülkenin kominizmle yönetildiği günlerde sürgün olan kraliyet ailesi Veliaht Prens Leka ve karısı Prenses Elia Zaharia'nın evliliğiyle halk tarafından yeniden sevilip kabul görmüştü

8 YILLIK EVLİLİK BİR ÇIRPIDA BİTMİŞTİ

42 yaşındaki Prens, 2016 yılında evlendiği Prenses Elia Zaharia'dan, evliliklerinin “işlevini yitirdiğini” gerekçe göstererek ayrılmıştı.

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Çiftin 4 yaşında, Prenses Geraldine adında bir de kızları vardı.

Bu aslında basit bir boşanma olsaydı, kahramanları bir prens ve prenses olduğu için kısa bir süre konuşulacak sonra da unutulacaktı…

2016'da yıllar sonra ülkenin gördüğü ilk kraliyet düğünüyle evlenen mutlu çift 8 yıllık evliliğin ardından beklenmedik şekilde boşanmıştı

Ancak bu kraliyet evliliği tıpkı yıllar önceki görkemli düğün kadar ses getirerek ve büyük bir skandala yol açarak bitti.

Prens, karısından ayrılırken internete düşen inanılmaz bir video ortalığı karıştırdı.

Veliaht Prens Leka’nın ülkenin en ünlü ses sanatçılarından olan eski eşi Elia Zaharia ve babasından yani kayınpederinden şiddet gördüğü ortaya çıktı. Ailenin resmi hesabında duran bu mutlu fotoğraflar ayrılığın ve sonrasında patlayan skandalın ardından kaldırılmıştı

İNANILMAZ SKANDAL SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN VİDEOYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha doğrusu sosyal medyaya düşen ve sonra hemen yasaklanan bir videoda Elia Zaharia ve babası Arnavutluk prensine saldırıyordu. Bu akılalmaz olayın doğruluğu ise boşanma aşamasında zaten ortaya çıkacaktı.

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Bu skandala dönüşen ayrılığın ardından aile içi şiddet iddiaları yüzünden eski çiftin birbirlerinden beş metre uzakta durmaları ve Leka'nın kızını yalnızca bir dadı eşliğinde görebilmesine yol açan bir dizi yaptırım uygulandı.

Çift ayrıldıktan 2 ay sonra sosyal medyaya düşen inanılmaz video büyük skandalı ortaya çıkarmış; Prens Leka'nın karısı ve kayınpederinden dayak yediğini herkes böylece öğrenmişti

Bu, Leka ve Elia için bir dönemin sonu anlamına geliyordu: Arnavutluk monarşisi 1943 yılında feshedilmesine rağmen Leka ve Elia evlendikten sonra halkın gönlünü kazanmış ve çok sevilen bir çift olmuştu.

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RESMİ AÇIKLAMADA SUSKUN KALDILAR AMA…

Ocak ayında kraliyet ailesi resmi bir açıklamayla prens ve prensesin evliliklerinin bittiği duyurulmuş ve resmi açıklamada “Merhaba dostlar ve iyi dileklerimizle, bu mesaj aracılığıyla Prens Leka ve Elia Zaharia'nın evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini resmi olarak bildiririz” demiş, boşanan çiftin kızları için sevgi ve saygı dolu bir ilişkiyi sürdürecekleri belirtilmişti.





ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ 2 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ancak sadece 2 ay sonra, Mart 2024’te internette Leka'nın Prenses Elia ve babası Gjergj Polikron Zaharia ile fiziksel bir tartışmaya girdiği iddia edilen bir video ortaya çıktı.

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Kavga görüntülerinin internete düşmesinin ardından bir açıklama yayınlayan Arnavutluk Sarayı, Leka'nın eski eşi ve eski kayınpederi tarafından “güçlü cisimlerle” fiziksel saldırıya uğradığını' ve videoyu kanıt olarak polise teslim ettiğini iddia etti.

Bu skandalın ardından aile sessizliğe bürünmüştü. Eski Prenses Elia ise bir süre sonra sessizliğini bozdu ve kavgaya karışmasının sadece onu durdurmaya çalışmasından ibaret olduğunu iddia etti. Prens Leka sık sık 6 yaşındaki kızıyla çektirdiği bu tatlı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşıyor

“BEN BİR ŞEY YAPMADIM” DEDİ

Eve döndüğünde Prens Leka'yı 73 yaşındaki babasıyla kavga ederken bulduğunu iddia eden Elia “Bu benim ve ailem için çok zor bir durum, çünkü eve döndüğümde Leka'yı 73 yaşındaki babamı taciz etmeye çalışırken bulmak hiç de kolay değil. Durdurmaya çalışmam dışında bu kavganın benimle hiçbir ilgisi yok. Her şey için yargı yolunu izliyorum' demekle yetindi.

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İşte bu boşanma ve büyük skandalın ardından sadece 7 ay geçtikten sonra Arnavutluk kraliyet ailesini yeni bir heyecan sardı. Veliaht Prens Leka kalbini yeniden aşka açtı. Evliliği biterken büyük bir travma yaşayan Prens Leka kalbini yeniden aşka açtı...

ACI TECRÜBESİNDEN SONRA KALBİNİ YENİDEN AŞKA AÇTI

Bunu da resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hem ülkesine hem de dünyaya ilan etmiş oldu.

Acı tecrübesinin ardından yeni bir sevgili bulan Prens Leka geçen akşam Arnavut ve Amerikalı girişimciler arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan resmi yemeğe koluna yeni sevgilisini takarak gitti.

Tiran’da yaşayan bir düğün fotoğrafçısı olan Blerta Celibashi'yle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Leka böylece ne zaman başladığı belli olmayan bu yeni ilişkiyi hem duyurdu hem de bunu kendi hesabından paylaşarak aralarındaki aşkın artık resmiyet kazandığını da belli etmiş oldu. Prens, hakkında pek bir şey bilinmeyen yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram'daki resmi hesabından paylaştı... Bu da yeni aşkın aile tarafından çoktan kabul gördüğü şeklinde yorumlandı

YENİ SEVGİLİ AİLEYE ÇABUCAK GİRDİ

Fotoğrafta Leka ve Blerta romantik bir görüntü sergiliyor ve kameraya doğru gülümserken el ele tutuşuyorlar. Arnavut kraliyet ailesi geçmişte yaşanan kötü şeyleri bir kenara bırakarak oğullarının yeni aşkı Blerta'yı aileye kabul etmiş gibi görünüyor…