Veliaht prens karısı ve kayınpederinden ‘dayak’ yemişti… Skandalın ardından aşk geldi: Aile yeni gelini çoktan kabul etmiş!

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Ancak İngiltere’nin gölgesinde kalan Avrupa’daki sayılı monarşilerden Arnavutluk kraliyet ailesindeki karışıklıklar da bir türlü bitmek bilmiyor…
Arnavutluk kraliyet ailesinin veliahdı Prens Leka II, ocak ayında 8 yıllık evliliğinin olaylı şekilde bitişiyle gündeme gelmişti.
8 YILLIK EVLİLİK BİR ÇIRPIDA BİTMİŞTİ
42 yaşındaki Prens, 2016 yılında evlendiği Prenses Elia Zaharia'dan, evliliklerinin “işlevini yitirdiğini” gerekçe göstererek ayrılmıştı.
Çiftin 4 yaşında, Prenses Geraldine adında bir de kızları vardı.
Bu aslında basit bir boşanma olsaydı, kahramanları bir prens ve prenses olduğu için kısa bir süre konuşulacak sonra da unutulacaktı…
Ancak bu kraliyet evliliği tıpkı yıllar önceki görkemli düğün kadar ses getirerek ve büyük bir skandala yol açarak bitti.
Prens, karısından ayrılırken internete düşen inanılmaz bir video ortalığı karıştırdı.
Veliaht Prens Leka’nın ülkenin en ünlü ses sanatçılarından olan eski eşi Elia Zaharia ve babasından yani kayınpederinden şiddet gördüğü ortaya çıktı.
İNANILMAZ SKANDAL SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN VİDEOYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Daha doğrusu sosyal medyaya düşen ve sonra hemen yasaklanan bir videoda Elia Zaharia ve babası Arnavutluk prensine saldırıyordu. Bu akılalmaz olayın doğruluğu ise boşanma aşamasında zaten ortaya çıkacaktı.
Bu skandala dönüşen ayrılığın ardından aile içi şiddet iddiaları yüzünden eski çiftin birbirlerinden beş metre uzakta durmaları ve Leka'nın kızını yalnızca bir dadı eşliğinde görebilmesine yol açan bir dizi yaptırım uygulandı.
Bu, Leka ve Elia için bir dönemin sonu anlamına geliyordu: Arnavutluk monarşisi 1943 yılında feshedilmesine rağmen Leka ve Elia evlendikten sonra halkın gönlünü kazanmış ve çok sevilen bir çift olmuştu.
RESMİ AÇIKLAMADA SUSKUN KALDILAR AMA…
Ocak ayında kraliyet ailesi resmi bir açıklamayla prens ve prensesin evliliklerinin bittiği duyurulmuş ve resmi açıklamada “Merhaba dostlar ve iyi dileklerimizle, bu mesaj aracılığıyla Prens Leka ve Elia Zaharia'nın evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini resmi olarak bildiririz” demiş, boşanan çiftin kızları için sevgi ve saygı dolu bir ilişkiyi sürdürecekleri belirtilmişti.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ 2 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI
Ancak sadece 2 ay sonra, Mart 2024’te internette Leka'nın Prenses Elia ve babası Gjergj Polikron Zaharia ile fiziksel bir tartışmaya girdiği iddia edilen bir video ortaya çıktı.
Kavga görüntülerinin internete düşmesinin ardından bir açıklama yayınlayan Arnavutluk Sarayı, Leka'nın eski eşi ve eski kayınpederi tarafından “güçlü cisimlerle” fiziksel saldırıya uğradığını' ve videoyu kanıt olarak polise teslim ettiğini iddia etti.
Bu skandalın ardından aile sessizliğe bürünmüştü. Eski Prenses Elia ise bir süre sonra sessizliğini bozdu ve kavgaya karışmasının sadece onu durdurmaya çalışmasından ibaret olduğunu iddia etti.
“BEN BİR ŞEY YAPMADIM” DEDİ
Eve döndüğünde Prens Leka'yı 73 yaşındaki babasıyla kavga ederken bulduğunu iddia eden Elia “Bu benim ve ailem için çok zor bir durum, çünkü eve döndüğümde Leka'yı 73 yaşındaki babamı taciz etmeye çalışırken bulmak hiç de kolay değil. Durdurmaya çalışmam dışında bu kavganın benimle hiçbir ilgisi yok. Her şey için yargı yolunu izliyorum' demekle yetindi.
İşte bu boşanma ve büyük skandalın ardından sadece 7 ay geçtikten sonra Arnavutluk kraliyet ailesini yeni bir heyecan sardı. Veliaht Prens Leka kalbini yeniden aşka açtı.
ACI TECRÜBESİNDEN SONRA KALBİNİ YENİDEN AŞKA AÇTI
Bunu da resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hem ülkesine hem de dünyaya ilan etmiş oldu.
Acı tecrübesinin ardından yeni bir sevgili bulan Prens Leka geçen akşam Arnavut ve Amerikalı girişimciler arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan resmi yemeğe koluna yeni sevgilisini takarak gitti.
Tiran’da yaşayan bir düğün fotoğrafçısı olan Blerta Celibashi'yle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Leka böylece ne zaman başladığı belli olmayan bu yeni ilişkiyi hem duyurdu hem de bunu kendi hesabından paylaşarak aralarındaki aşkın artık resmiyet kazandığını da belli etmiş oldu.
YENİ SEVGİLİ AİLEYE ÇABUCAK GİRDİ
Fotoğrafta Leka ve Blerta romantik bir görüntü sergiliyor ve kameraya doğru gülümserken el ele tutuşuyorlar. Arnavut kraliyet ailesi geçmişte yaşanan kötü şeyleri bir kenara bırakarak oğullarının yeni aşkı Blerta'yı aileye kabul etmiş gibi görünüyor…