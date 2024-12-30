Hiçbir şey yapmadı... Sadece doğduğu için dünyanın en zengin çocuğu oldu

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Çiftin üç çocuğu şimdilik yaşları küçük olduğu için anne ve babalarının himayelerinde gayet iyi geçiniyor... Bu konuda ileride neler olacağı henüz belirsiz... Ama daha şimdiden maddi varlık konusunda aralarında büyük bir rekabet var.

Üstelik belki kendisinin haberi bile yok ama çiftin iki oğlu George ile Louis, zenginlik konusunda kız kardeşleri Charlotte'un gerisinde kaldı.

Gelin neler olup bittiğine bir bakalım.

HEM AİLESİNİN HEM DÜNYANIN EN ZENGİN ÇOCUĞU

Kate Middleton ile Prens William'ın üç çocuğundan ortancası olan Prenses Charlotte ne bir film yıldızı ne reklam yüzü . Ama içine doğduğu aile sayesinde dünyanın en zengin çocuğu unvanını ele geçirdi. Üstelik bu konuda geleceğin kralı olan ağabeyi George ve kardeşi Louis'yi de geride bıraktı.

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Hatta Charlotte zenginlik konusunda önüne geçtiği ünlü çocuklarından biri hayatının yarısından çoğunu gösteri dünyasında geçiren Kim Kardashian ile Kanye West'in dört çocuğundan en büyüğü olan North, Beyonce ile Jay Z'in büyük kızı Blue Ivy'den de daha önde.

Verilere göre 9 yaşındaki Charlotte'un serveti 3. 9 milyar sterlin.

Geleceğin kralı olan 11 yaşındaki ağabeyi George'un servetinin ise 2. 8 milyar sterlin olduğunu belirtelim.

Bu arada Charlotte sadece kendisi zengin değil. Hiç tanımadığı başkalarını da zengin ediyor,

u an için pek farkında değil ama önde gelen moda markaları onun sayesinde kasalarını dolduruyor.

ONUN SAYESİNDE MODA FİRMALARININ KASASI DOLUYOR

Bir başka deyişle çocuk modasında bir "Charlotte etkisi" var. Tıpkı yetişkin kadın giyimindeki "Kate etkisi" hatta ondan önceki "Diana etkisi" gibi.

Daha açık söylersek Prenses Charlotte da kendi yaşıtları arasında bir moda ikonu.

Charlotte epey uzun zamandır tüm ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde kameralar karşısına çıkıyor. İşte o sırada giydikleri de bir anda trend haline geliyor.

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Kendi kız çocuklarını kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un üzerinde gördükleri giysileri almak için söz konusu markaların mağazalarına ya da internet üzerinden satış yaptıkları sitelere kelimenin tam anlamıyla hücum ediyor.

Moda markalarının bu işten kazancı ise milyonlarca doları buluyor. Yani kasaları Charlotte sayesinde epey doluyor.

ÜZERİNDE GÖRÜLEN ELBİSELER SAATLER İÇİNDE SATILDI VE BİTTİ

Sözgelimi babası William ve ağabeyi George ile birlikte Taylor Swift konserine gittiğinde üzerinde olan payetli çocuk parti elbisesi internet üzerinde sadece birkaç saat içinde yok sattı.

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Aynı şekilde 2022 Kraliçe'nin Platin Jübilesi etkinliklerinden birinde giydiği kırmızı elbise de annelerin ve kızlarının büyük ilgisini çekti.

Hatta o elbisenin aynısından satın almak isteyenler tam bir çılgınlık yarattı ve o ürün de birkaç saatte yok sattı.

Charlotte'un bu özelliği yeni başlamadı kuşkusuz. Daha küçükken altıncı doğum günü pozunda giydiği çiçekli elbise de kapış kapış gitti. Söz konusu markanın 28 yıllık tarihinde o zamana kadar en hızlı satılan ürün oldu.

ANNESİNİN EN BÜYÜK RAKİBİ

Tabii ki aynı durum annesi Kate için de geçerli. Onun da üzerinde görülen her kıyafet, kullandığı aksesuar anında yok satıyor.

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Hatta bir dönem firmalar, Kate'in üzerinde görülen elbiselerin üretimine bile yetişemediklerini açıklamıştı.

Elbette herkesin ünlü moda tasarımcılarının imzasını taşıyan bu kıyafet ve aksesuarları satın alması maddi olarak imkansız.

Ama bu konuda da "benzer" ya da "taklit" sektörü devreye giriyor. Söz konusu kıyafet ve aksesuarların, daha uygun fiyatlarla satılan benzerleri üretiliyor ve kapış kapış satılıyor.

Aslında Kate'in neredeyse her taktığı aksesuar, her giydiği elbise böyle satış rekorları kırıyor. Bu yüzden sadece bu konunun başlangıç noktasına değinelim.

2010 yılında Prens William ile nişanlandığı duyurulduğunda onunla kol kola kamera karşısına çıktığı o ünlü elbise kraliyet hayranlarını çılgına çevirdi. Hemen elbisenin markası bulundu ve hem o ürün hem de benzerleri "peynir ekmek gibi" satıldı.

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Görünüşe göre aynı özelliğe Charlotte da daha şimdiden çoktan sahip oldu bile.

Kate, moda markaları için bulunmaz nimet olduğunu daha Wililam ile nişanlarının duyurulduğu o ilk resmi pozuyla kanıtladı... Üzerindeki bu elbise saatler içinde internet üzerinden satış rekorları kırdı.





Charlotte'un doğum günü pozunda giydiği bu elbise de kız çocuk annelerinin kalbini çaldı. Elbise satış rekorları kırdı.

BİR DÖNEM YÜZÜK ÇILGINLIĞI VARDI

Bu konudaki en büyük çılgınlık Diana Spencer'ın Prens Charles ile nişanlandığı sırada yaşanmıştı. Diana'nın ünlü safir taşlı nişan yüzüğü anında yok satmıştı. Hatta taklitleri bile "peynir ekmek gibi" deyimini karşılar şekilde vitrinlerden yok olmuştu.

Aynı yüzük yıllar sonra Kate'in parmağında ortaya çıktığında da yine aynı durum yaşandı.

Özetle İngiliz kraliyet ailesi, her ne kadar kendilerine karşı olanların sayısı hatırı sayılır derecede artsa da Charles'a "benim kralım değil" diye protesto gösterileri düzenlense de hem kazanmaya hem de kazandırmaya devam ediyor.