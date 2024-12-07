VefalÄ± eski eÅŸin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor, iÃ§i kan aÄŸlÄ±yor: BÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p, kimsenin baÅŸÄ±na gelmesini istemem

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Bunun nedeni de 2022 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± afazi teÅŸhisiydi.

Bir sÃ¼redir setteki Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da fark ettiÄŸi unutkanlÄ±k durumu bir tÃ¼r biliÅŸsel bozukluk olan afaziden kaynaklanÄ±yordu.

Ailesi, bu haberi duyurmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden fazla zaman geÃ§meden baÅŸka bir ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±: ÃœnlÃ¼ oyuncu bu kez de frontotemporal demans teÅŸhisi almÄ±ÅŸtÄ±.

PIRILTILI KARÄ°YERÄ°NE ERKENDEN VEDA ETTÄ°

Ã–zetle Bruce Willis, o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± kariyerine 69 yaÅŸÄ±nda veda etmek zorunda kaldÄ±.Â

Ama olup biten sadece bu deÄŸildi, hayatÄ± da tamamen deÄŸiÅŸti Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n. Zor zamanlar Ã§ok erken sayÄ±lacak bir dÃ¶nemde geldi. BaÅŸta kendisi ama en Ã§ok da ailesi iÃ§in.

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Bu haber elbette Willis'in hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼. Ama hiÃ§ kimseyi ailesi kadar etkilemedi.

HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan itibaren de hem eÅŸi Emma Heming ve ondan dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±, hem de eski eÅŸi Demi Moore ve artÄ±k birer yetiÅŸkin olan Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± Willis'i bir sevgi ve ilgi Ã§emberiyle sarÄ±p sarmaladÄ±.

Onunla olabildiÄŸince vakit geÃ§irip gÃ¼zel anÄ±lar biriktirmek iÃ§in ellerinden geleni yapmaya baÅŸladÄ±.

ESKÄ° EÅžÄ° DE HER ZAMAN YANINDAÂ

Ä°kinci eÅŸi Emma Heming'in Willis'i bir an bile yalnÄ±z bÄ±rakmamasÄ± gayet doÄŸal aslÄ±nda.

Ama boÅŸanmasÄ±na raÄŸmen dostluÄŸunu bitirmediÄŸi eski eÅŸi Demi Moore da bu bÃ¼yÃ¼k ailenin bir Ã¼yesi olarak her zaman yanlarÄ±nda yer aldÄ±.

Zaten bir sÃ¼re Ã¶nce bir kaynaÄŸÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Moore, her ne olursa olsun boÅŸansalar bile Bruce Willis'i asla terk etmeyeceÄŸine yÄ±llar Ã¶nce sÃ¶z vermiÅŸti.

Åžimdi de hem Willis'e hem de onun ÅŸimdiki eÅŸi Emma Heming'e destek olarak bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getiriyor.

Son dÃ¶nemde Substance adlÄ± yeni filmiyle gÃ¼ndemde olan 62 yaÅŸÄ±ndaki Demi Moore da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde ve konuk olduÄŸu programlarda hep eski eÅŸinin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili sorularla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.

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Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden biri de geÃ§tiÄŸimiz hafta yaÅŸandÄ±.



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'KÄ°MSENÄ°N BAÅžINA GELMESÄ°NÄ° Ä°STEMEM'

Demi Moore, CNN kanalÄ±na bir rÃ¶portaj verdi. Orada da Bruce Willis'in saÄŸlÄ±k durumunu anlattÄ±.

Bu konuda daha Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸi gibi Willis'in durumu ÅŸu anda stabil yani hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶yle Ã§ok dalgalanmalÄ± bir seyri yok.

Moore, beÅŸ Ã§ocuk babasÄ± eski kocasÄ±nÄ±n bu saÄŸlÄ±k mÃ¼cadelesini izlemenin Ã§ok zor olduÄŸunu saklamadÄ±.

Sonra da "Kimsenin baÅŸÄ±na bÃ¶yle bir ÅŸey gelmesini istemem" diye konuÅŸtu.

Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± "BÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p" diye nitelendiren Demi Moore, ama aynÄ± zamanda bu zor durumun iÃ§inden bile hayatÄ±n gÃ¼zelliklerinin ve armaÄŸanlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±labileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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BOÅžANIP GERÃ‡EK ANLAMDA DOST KALDILARÂ

Demi Moore ve Bruce Willis 1987 ile 2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Sonra resmen boÅŸansalar da iyi gÃ¼nde kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde birbirlerinin hayatÄ±nda var olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Bunun da bir nedeni var elbette.

Bir sÃ¼re Ã¶nce ABD internet sitelerinde yer alan bazÄ± haberlere gÃ¶re Moore, yÄ±llar Ã¶nce ne olursa olsun Bruce Willis'i asla terk etmeyeceÄŸine dair sÃ¶z vermiÅŸti. Bu sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶nmediÄŸini ve dÃ¶nmeyeceÄŸini de kanÄ±tlÄ±yor.

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan eski Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Demi her koÅŸulda onun yanÄ±nda kalacaÄŸÄ±na yemin etti. Bruce, zorlu hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ederken Demi'nin kalbi sÄ±zlÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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Bu arada Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk belirtisiyle ilgili olarak karÄ±sÄ± Emma Heming de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Heming'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ± ilk olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma bozukluÄŸuyla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu durumu ilk fark eden de hem set arkadaÅŸlarÄ± hem de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±, 12 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ile 10 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn oldu.Â

Fakat Hemming'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kimsenin aklÄ±na demans gelmedi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Bruce Willis, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda bir kekemelik sorunu yaÅŸamÄ±ÅŸ ve tiyatro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yÃ¶nelerek bunun Ã¼stesinden gelmiÅŸti. Yine de sorunu hayatÄ± boyunca aktÃ¶rÃ¼n peÅŸini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±.

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KonuÅŸma bozukluÄŸu baÅŸlayÄ±nca yakÄ±n Ã§evresi Willis'in Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndaki sorununun tekrarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±. Bu yÃ¼zden de hastalÄ±ÄŸÄ±n erken belirtileri gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.