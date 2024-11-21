Vefakarlığı göz yaşartıyordu… Ailesi yalvarıyor: Eve dön eski kocanın sana ihtiyacı var

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Adı uzun süredir manşetlerden inmeyen 62 yaşındaki yıldız oyuncu Moore, şu sıralar harıl harıl The Substance ve Billy Bob Thornton’la başrolünü oynadığı yeni dizisi Landman'in tanıtımını yapıyor.

BELKİ DE KARİYERİNİN EN BÜYÜK ÇIKIŞINI YAPTI

Üstelik sinema otoriteleri The Substance'daki rolüyle Demi Moore’un kariyerinde ilk kez Oscar adaylığı alacağına kesin gözüyle bakıyor.

Galalar, özel davetler, tanıtım programları derken amansız bir koşturmaca içine giren Moore’un ailesi ise durumdan mutsuz. Dedikodu sitesi RadarOnline, Demi Moore’un kızlarıyla ve torunu, büyük kızı Rumer'in bir yaşındaki kızı Louetta’yla pek görüşmediğini, onları “boşladığını” yazdı.

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ÇOK ÇALIŞIYOR DİYE KIZDILAR

Aileye yakın kaynaklar en yakınlarının Demi Moore’un çok fazla çalıştığından endişelendiğini ve paraya ihtiyacı olmamasına rağmen bu kadar yoğun çalışmasına kızdığını söylüyor.

Ancak “geniş ailesinin” onu evde, yanlarında istemesinin en büyük sebebi Moor’un demansla boğuşan eski kocası Bruce Willis’in durumu.

2023’te önce söz yitimi de denen afazi hastalığına sonra da demansa yakalanan Bruce Willis hastalıkları yüzünden zor günler geçiriyor.

Kısa bir zaman içinde zihnindeki tüm hatıraları silinecek ve en yakınlarını bile hatırlayamayacak olan Bruce Willis’in etrafında bir sevgi çemberi var.

ESKİ EŞİNİ HASTALIK GÜNLERİNDE HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Willis’in 2009’da evlendiği eşi Emma Heming, ondan doğan iki kızı, eski eşi Demi Moore ve üç kızı Rumer, Scout ve Tallulah, usta aktör hastalandığından beri onu bir an bile yalnız bırakmıyor.

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Demi Moore, yıllar önce boşandığı Willis’in eşi Emma Heming’e en büyük desteği veren kişi. İki kadın bu zorlu yolculukta birbirlerine yoldaşlık yaparak herkesin takdirini topluyor.

Demi Moore, eski kocası hastalandığından beri ona ve eşine kol kanat geriyor, sık sık evlerini ziyaret ediyor hatta orada kalıyor. Aile tüm bayramları ve özel günleri de bir arada kutluyor.

Eski hatırlarına tutunmaya çalışan usta aktör eski eşi Demi Moore'la vakit geçirdikçe çok mutlu oluyor

Böylece de Bruce Willis’e tedavisi olmayan bu hastalık sürecinde destek olup, daha da kötüleşmesin diye çırpınıyorlar.

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ONUN GİBİ VEFALISI GÖRÜLMEDİ

Şu anda durumu stabil olan ve hâlâ geçmiş anılarını hatırlayabilen Bruce Willis sık sık eski eşi Demi Moore’la bir araya gelip eski günlerini yad ediyor. Bu da ona çok iyi geliyor. Ailenin Demi Moore’u evde istemesinin altında da işte bu acı gerçek yatıyor…

Bir yandan mansız hastalığıyla boğuşan Bruce Willis geçen yıl en büyük kızı Rumer anne olunca ilk kez torun sevinci yaşamıştı

Moore birkaç gün önce eski eşiyle ilgili sorulara “Onu iki gün önce torunu Louetta ile ziyaret ettim” diyerek cevap vermişti.