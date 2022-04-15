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GÜZEL HABERİ DUYURDU

Kanal D'de yayınlanan 'Evim Şahane' programı ile tanınan mimar Selim Yuhay bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi.

Yuhay, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü mimar "Ve biz evlendik. Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kimle yaşadığınız" dedi.

ANNE-KIZ YÜRÜYÜŞTE

Özge Özpirinçci, 4.5 aylık kızı Mercan’la Emirgan’daydı.

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Sahilde yürüyüş yapan oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirleri görünce uzaktan el işareti yaparak “Mercan uyuyor, sessiz olun” dedi. Özpirinçci soruları geri çevirdi: “Kızımla kısa bir yürüyüşe çıktık, yolda uyudu. Bir dahaki sefere sohbet ederiz, ses olursa uyanabilir çünkü.” (Deniz BOY)

FORM TUTUYOR

Hadise ve Mehmet Dinçerler önceki gün Arnavutköy-Ortaköy arasında yürüyüş yaptı.

Şarkıcı, “Düğün için form mu tutuyorsunuz?” sorusuna “İster istemez tabii” yanıtını verdi. İmam nikâhı kıydırdıkları iddiası hakkında konuşmayan Hadise, düğün tarihi ve yerini de söylemedi: “Kimseyi ilgilendirmiyor.” (Behlül AYDIN)

YİNE YENİDEN

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay Bebek’te objektife takıldı.

Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay önceki gün Bebek sahilindeydi. Güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkan sevgililer, fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince birbirinden uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden yan yana gelen ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Hayli keyifli görünen Sponza ve Kutluay, spor kıyafetlerindeki uyumla da dikkat çekti. (Deniz BOY)

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İFTAR SONRASI YÜRÜYÜŞ

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic önceki akşam Etiler’de yürüyüş yaptı. Muhabirlerin kendisini görüntülemesiyle kısa bir şaşkınlık yaşayan Jahovic, poz vermeyi ihmal etmedi.



Emina Jahovic, iftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyledi: “Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de iftar sonrası yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor.”Ünlü şarkıcı, yürüyüş sırasında genelde Sırp müzikleri dinlemeyi sevdiğini de belirtti: “Yakında yeni bir şarkım yayınlanacak. Şu sıralar şarkıyı bitirme aşamasındayım.” (Behlül AYDIN)

YORUMA KAPADI

Eda Taşpınar, Meksika Tulum’daki tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.



Taşpınar, arkadaşı Funda Özkan’la derin bir çukurun içine girip yüzdüğü anları takipçilerin beğenisine sundu. Eda Taşpınar, fotoğraflarını yoruma kapadı...