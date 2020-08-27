Vatan Şaşmaz ölüm yıl dönümünde unutulmadı - Vatan Şaşmaz kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

Türk oyuncu, sunucu ve yazar Vatan Şaşmaz 8 Ocak 1975 tarihinde İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Aslen Çanakkale Bigalı'dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verildi. Gençlik yıllarında fotomodellik yaptı. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol aldı. Yıllarca Melike Öcalan ile sabah programları sundu. Daha sonra Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlendi. Uzun yıllar devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle tanındı. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin karakterine hayat verdi. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynadı.

14 Temmuz 2011 tarihinde İngiltere'de konsoloslukta Nurşen Kocayaş ile dünya evine giren Vatan Şaşmaz, Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 Ocak 2014 tarihinde anlaşmalı boşanma kararıyla 2,5 yıl süren evliliğinden tek celsede boşandı. 13 Eylül 2015 tarihinde Vatan Şaşmaz, bir yıldır birlikte olduğu mimar Yasemin Adalı ile evlendi.



Vatan Şaşmaz'ın ölümü hakkında bilgiler



27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü. Vatan Şaşmaz öldürüldüğünde eşi Yasemin Adalı hamileydi. 6 ay sonra doğum yapan Yasemin Adalı, oğluna Asil Vatan Şaşmaz ismini verdi.