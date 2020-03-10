Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:26,
Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
YEKÜV Eğitim Vakfı’nın 20 yıldır verdiği Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri’nin bu yılki sahipleri, usta oyuncu Nevra Serezli ile genç tiyatrocu Emir Özden oldu.
Nevra Serezli’ye ‘onur ödülü’, Emir Özden’e de ‘umut vaat eden genç tiyatro sanatçısı ödülü’ verildi. Ödüller, Serezli’nin pazar akşamı Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelediği “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyununun sonunda takdim edildi.
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