VarsÄ±n, gelsin hayat bildiÄŸi gibi... Ak dÃ¼ÅŸen saÃ§larÄ±nla bile genÃ§liÄŸinden daha gÃ¼zelsin

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Ama bazÄ± insanlar da zengin ve Ã¼nlÃ¼ bile olsalar, hatta kariyerleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri Ã¼zerine kurulu da olsa kendilerini zamanÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na teslim ederler.

Bunun son Ã¶rneklerinden bazÄ±larÄ± da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor zaten.

Ä°ÅŸte bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Christy Turlington da bunlardan biri...

57 yaÅŸÄ±nda, boyunca iki Ã§ocuk annesi olan Turlington, son zamanlarda artÄ±k iyice aklar dÃ¼ÅŸen saÃ§larÄ±nÄ± boyatmÄ±yor bile...

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Zaten yÃ¼zÃ¼nde de Ã¶yle bazÄ± meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n neredeyse baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu gibi yoÄŸun bir estetik mÃ¼dahale yok.

1990'larÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Turlington'Ä±n bu hali de hayranlarÄ±ndan da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± moda profesyonellerinden de tam not alÄ±yor Ã¼stelik.



DOÄžAL GÃ–RÃœNTÃœSÃœ BEÄžENÄ° TOPLADI

Christy Turlington, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yÄ±llarca birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±, Arthur Elgort ve onun eÅŸi Grethe Barrett Holby ile buluÅŸtu.

Usta fotoÄŸrafÃ§Ä± o buluÅŸmada Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o karelerde Turlington'Ä±n sergilediÄŸi doÄŸal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan Ã¶vgÃ¼ler aldÄ±.

ÃœnlÃ¼ modelle ilgili olarak en Ã§ok beÄŸeni toplayan ayrÄ±ntÄ±lardan biri saÃ§larÄ±nÄ± boyatmamasÄ± oldu.

Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Turlington'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ "zamansÄ±z" ve "yaÅŸsÄ±z gÃ¼zellik" olarak nitelendirdi.

Modelin bir hayranÄ± da "Hala hayalimdeki kadÄ±n" diye yorum yaptÄ±.



GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NÄ°N KAYNAÄžI MUTLU EVLÄ°LÄ°KÂ

Christy Turlington, birÃ§ok meslektaÅŸÄ±nÄ±n daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸi bir ortamda dip boyasÄ± gelmiÅŸ, aklar dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da bile gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekten Ã§ekinmemiÅŸti.

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Turlington, 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olduÄŸu Ed Burns ile Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak tutuyor.

Mutlu Ã§ift, birlikte Ã§ocuklarÄ±, 22 yaÅŸÄ±ndaki Grace ve 20 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Finn'i bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Ã‡iftin, annesinin izinden gidip modellik yapmaya baÅŸlayan kÄ±zÄ± Grace ise bu yÄ±l New York Ãœniversitesi'nden mezun oldu.

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Turlington'Ä±n kendisi gibi modellik yapmaya baÅŸlayan kÄ±zÄ± Grace, bu yÄ±l Ã¼niversiteden mezun oldu.

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