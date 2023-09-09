Genç yaşında servet kazandı ama derdi büyük: Gelinlikler çok pahalı...Belki de en iyisi kaçarak evlenmek! 

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Borçlarını ödemek için mülklerini satışa çıkaran ya da senaryosunu hiç beğenmediği filmlerde sırf para kazanmak için oynadığını açıkça söyleyen Nicholas Cage bunun en çarpıcı örneklerinden biri.

Bütün bunlara tanık oldukları için de milyon dolarlık servetlere sahip olan ünlüler, paralarını planlı bir şekilde harcamaya çalışır. Hatta birçoğunun başka işler kurmasının nedeni de bu. Yani geleceklerini garanti altına almak.

İşte böyle düşünen ünlü yıldızlardan biri de bu durumu açık açık beyan etti. Yakında evlenmeye hazırlanan yıldız, gelinlik fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi oldu. Hatta "Belki de en iyisi kaçarak evlenmek" bile dedi.

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DÜĞÜN HAZIRLIKLARI ZOR GELDİ

Gelinlik fiyatlarından yakınan bu ünlü, rol aldığı High School Musical ile çok genç yaşta yıldızını parlatan Vanessa Hudgens.

27 yaşındaki Hudgens'in 20 milyon doların üzerinde bir serveti olduğu biliniyor. Neredeyse çocukluk yıllarından beri kamera karşısında olan Vanessa Hudgens, görünüşe göre parasını da gayet dikkatli bir şekilde harcıyor.

Beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile nişanlı olan Vanessa Hudgens, kısa süre sonra evlenmeye hazırlanıyor.

Ama söylediğine göre gelinlik fiyatlarının yüksek olması ve düğün için uygun bir mekan bulma gibi sorunlar onu zorluyor.

'DÜĞÜN ENDÜSTRİSİNDE BİR ÇILGINLIK YAŞANIYOR'

People dergisine konuşan ünlü oyuncu aynı sorunları kendisi gibi evlenmeye hazırlanan bir yakın arkadaşının da yaşadığını söyledi. "Düğün endüstrisinde tam bir çılgınlık yaşanıyor. En iyi arkadaşım da yakında evleniyor ve o da bunu yaşıyor" dedi.

Hudgens gelinlik fiyatları hakkında da "Aman Tanrım, gelinlikler çok pahalı" diye konuştu.

Vanessa Hudgens daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı. Düğün hazırlıklarının ne kadar zor olduğundan söz etmişti.

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The Drew Barrymore Show'a konuk olan 34 yaşındaki Hudgens nişanlısı Tucker ile "kaçarak" evlenmeyi düşündüklerini bile söylemişti yarı şaka yarı ciddi.

"Bu çok zor bir iş. Bir düğün mekanı bulmak da zor. Bilmiyorum" diyerek evlilik konusunda yaşadığı zorluklardan dert yanmıştı.

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MODERN ÇAĞLARIN AŞK ÖYKÜSÜ

Vanessa Hudgens ile Cole Tucker, 2020 yılında flört etmeye başladılar. Bir sonraki yılın şubat ayında da ilişkilerini kamuoyuna duyurdular.

Cole Tucker, Vanessa Hudgens'e iki yıllık flörtün ardından evlenme teklif etti. Teklifi kabul eden Hudgens mutlu haberi de yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ardından da "Daha mutlu olamazdık" diye yazdı..

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Hudgens, nişanlısıyla nasıl tanıştıklarını da Today adlı programa konuk olduğunda anlatmıştı. Genç yıldız, Tucker ile ilk kez bir Zoom toplantısı sırasında tanıştıklarını söyledi.

Toplantının ardından Cole Tucker'ı Instagram'da takip etmeye başladı anlattığına göre. Tucker da boş durmamış ve hemen ona direkt mesaj göndermiş. Bu şekilde başlayan ilişkileri de bugünlere uzandı genç çiftin.

Vanessa Hudgens'a göre bu yaşadıkları "modern çağların aşk öyküsü.."

Vanessa Hudgens, High School Musical adlı yapımda birlikte rol aldığı Zac Efron ile 2005 ile 2010 arasında bir ilişki yaşadı.





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Ondan ayrıldıktan sonra da son dönemde Elvis filmiyle dikkatleri üzerine çeken Austin Butler ile flört etti. Bu ilişki de 2011 ile 2020 arasında devam etti.





Son tercihini ise sanat değil spor dünyasından yaptı. Beyzbol yıldızı Cole Tucker ile nişanlandı. Çift, eğer Vanessa Hudgens'ın sözünü ettiği zorlukları aşabilirse yakın bir zamanda evlenecek.

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