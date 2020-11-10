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Vahide Perçin'den güzel haber: Tehlike yok korkmayın!
Vahide Perçin ve Altan Gördüm, maskelerini neden ellerinde taşıdıkları sorulunca “Biz bu konuda dikkatliyiz. Öğrenciler hakkında hızlı hızlı konuşurken nefessiz kaldık, açık havadayız diye çıkardık” dedi.
Vahide Perçin, Etiler’de eski eşi Altan Gördüm’le görüntülendi. Rol aldığı diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren oyuncu, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir açıklama yaptı: “Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın.”
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