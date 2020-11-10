Vahide Perçin'den güzel haber: Tehlike yok korkmayın!

Vahide Perçin, Etiler’de eski eşi Altan Gördüm’le görüntülendi. Rol aldığı diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren oyuncu, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir açıklama yaptı: “Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın.”







