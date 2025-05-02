Uzun süredir boşanacakları söyleniyordu... Fırsatını buldu, kendini tutamadı... İlle de kocam, sonsuza kadar kocam!

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Aileden ayrılırken özel hayatlarını fazla göz önünde yaşamak istemediklerini, kendilerine dikkat çekmeyen bir hayat kuracaklarını ileri sürdüler.

Ama Sussex çifti, İngiltere'yi terk ettikleri 2020 yılından bu yana bunun tam tersi olaylara ve söylemlere imza atıyor. Harry ile Meghan, mutlaka gündemin ilk sırasına yerleşmeyi beceriyor ne yapıp ne edip.

Özellikle de Harry'nin ailesine dair söyledikleriyle tartışma yaratan çift, bir süredir de boşanma iddialarıyla gündemde.

HAKLARINDAKİ SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMİYOR

2018 yılında tüm dünyanın gözleri önünde hayatlarını birleştiren çiftle ilgili bu söylentiler bir türlü bitmek bilmiyor.

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Bunlara göre Harry, bir zamanlar ağabeyi William'ın yedeği olmaktan dertlenirken şimdi karısı Meghan'ın yedeğine dönüştü. Hatta son dönemde karısı Meghan'ın çocukları Archie ile Lilibet'i kendi işlerinin tanıtımı için kullanması da onu çileden çıkarıyor. Ama bunu engellemek için elinden bir şey gelmiyor.

Daha da ötesinde aylardır ortada dolaşan bir söylentiye göre Prens Harry, kendine lüks bir otelde oda tuttu. Oraya gidip kafasını dinliyor kimi zaman.

İngiltere'deki eski hayatını ve oradaki dostlarını da çok özlüyor. Çünkü söylenenlere göre karısı Meghan onun eski dostlarıyla iletişim kurmasını bile istemiyor.

Hepsinin üstüne Meghan ile Harry'nin iş yaşamında karşılaştıkları tersliklerin ilişkilerine de zarar verdiği konuşuluyor. Ama Meghan Markle'a sorarsanız bunun tam tersi!

ONA SORARSANIZ İDDİALARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL

Jamie Kern Lima'nın sunduğu podcast yayınına konuk olan Meghan Markle "sonsuza kadar" kocası Harry ile evli olacağını söyledi. Markle, programda Lima'nın kendisine yönelttiği "Sonsuza kadar evli kalacağınıza inanıyor musunuz?!" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi.

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Sonra da kocasına övgüler yağdırmaya başladı Meghan Markle: "Eğer fark etmediyseniz o bir tikli. Ayrıca çok çok yakışıklı. Ama kalbi dış görünüşünden daha güzel" diye sürdürdü sözlerini.

Yayının sunucunu Lima da Meghan Markle'ın kocasından söz ederken gözlerinin nasıl da parladığına dikkat çekti.

Son olarak kurduğu As Ever markasıyla da tartışma konusu olan Meghan Markle, kocası Prens Harry'nin harika bir partner olduğunu sözlerine ekledi.

'KOCAM BENİ ÇOK SEVİYOR'

Kocasından isminin ilk harfi olan "H" diye söz eden Meghan Markle "Bu adam beni çok seviyor. Ve birlikte ne inşa ettiğimize bir bakın. Biz güzel bir yaşam inşa ettik. İki tane gerçekten sağlıklı ve güzel çocuğumuz var" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Markle, Harry ile ilişkisini Super Mario adlı oyuna benzetti: "Super Mario'unn amacı nedir? Ejderhayı öldür ve prensesi kurtar. İşte o benim kocam. Ailemizin güvende, korunaklı ve keyfinin yerinde olduğundan emin olmak için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Meghan Markle kocası Harry'ye artık her zamankinden daha fazla aşık olduğunu da söylemeden geçmedi.