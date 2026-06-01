Uzun ömründe her şeyi tattı ama hiçbiri böyle mutlu etmedi… Efsane müzisyen en sonunda torununun çocuğunu da gördü!

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 12:04

Rolling Stones'un efsanevi gitaristi, dünyaca ünlü müzik devi Keith Richards, büyük bir mutluluk yaşadı ve torununun çocuğunu kucağına alarak büyük dede oldu!

Gençlik yıllarında yaşadığı hızlı hayata ve kendisi gibi ünlü rock yıldızlarının çoktan çökmüş haline inat 82 yaşında hâlâ oldukça dinç ve sağlıklı kalmayı başaran Keith Richards bugünlerde bambaşka bir mutluluk yaşıyor.

Ünlü müzisyenin torunu Ella Richards ilk çocuğunu kucağına aldı. Ketih Richards da böylece torun çocuğu gören bir büyük dede oldu.

30 yaşındaki Ella Richards da soyadının hakkını vererek ünlü bir model olmuştu. Yıldız isim Luna adında bir kız çocuk dünyaya getirdi ve annelik sevincini ilk kez tatmış oldu.

Hafta sonu 30 yaşına giren Ella, Instagram'da yeni doğan kızı Luna'nın yanında bir battaniyenin üzerinde uzanırken çekilmiş tatlı bir fotoğraf paylaşarak mutlu haberi duyurdu ve fotoğrafın altına “Kızımız Luna ile en güzel doğum günüm" yazdı.

Bebek, 82 yaşındaki Keith'i büyük dede yaptı; bu da rock müziğinin en köklü ailelerinden biri için yeni bir dönüm noktası.

Ella Richards uzun zamandır iş insanı Kont Leopold von Bismarck-Schönhausen ve Londra sosyetesinin tanınmış isimlerinden moda tasarımcısı Kontes Debonnaire von Bismarck'ın fotoğrafçı oğlu 31 yaşındaki Sascha von Bismarck ile birlikte.

Burberry kampanyasının yıldızı Ella Richards hamilelik haberini geçen mart ayında büyüyen karnını gösteren çarpıcı bir siyah beyaz fotoğrafla duyurmuştu.

Ünlü modelin bebekli fotoğrafı Kral Charles'ın vaftiz kızı Yunanistan Prensesi Olympia, ünlü bira ve bankacılık hanedanının soyundan gelen sosyetik Daphne Guinness gibi isimlerden tebrik mesajları aldı.

Ella'nın ablası Alexandra Richards da tıpkı kardeşi gibi modellik yapıyor.

Ella ve Alexandra Richards, Keith Richards’ın ünlü model ve oyuncu Anita Pallenberg’le evliliğinden doğan en büyük oğlu Marlon Richards'ın kızları. Efsane müzisyenin ilk eşi 2017'de, 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Richards hâlâ 1983’te evlendiği ünlü oyuncu Patti Hansen’la evli. Ünlü müzisyenin bu evlilikten de iki kızı var.

5 çocuğu ve 8 torunu olan Keith Richards torununun hamilelik haberini bahar aylarında paylaşmasından beri bu doğumu gününü dört gözle bekliyordu. Sosyal medyada hamilelik haberini paylaşan rock yıldızı "Sevgilerimi gönderiyorum ve ilk büyük torunumu karşılamayı dört gözle bekliyorum!" yazmıştı.

Ella'nın erkek arkadaşı Sascha, Avrupa'nın en seçkin aristokrat hanedanlarından birinden geliyor. Kate Moss'un fotoğrafçı eski sevgilisi Kont Nikolai von Bismarck (39) ve küçük kardeşi olan Sascha ve 19. yüzyılda Almanya'yı birleştiren Alman devlet adamı ve şansölye Otto von Bismarck'ın büyük-büyük-torunları.

Çift 2023 yılının başlarından beri birlikte.

Ella Richards yakın zaman önce verdiği bir röportajda ünlü büyükbabasının nadir ve sevgi dolu bir portresini çizerek, onu “çılgın rock’çı” imajından çok uzak biri olarak tanımladı: "Büyükbabam çok sessiz, tatlı ve sevgi dolu. İnsanların düşündüğünden çok daha utangaç. Ama ailemin çoğu biraz deli, çılgın veya tuhaf. Bütün ailem çılgın ve yaratıcı. Kimse akademik değil. Herkes vahşi ve özgür ruhlu."

