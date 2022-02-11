Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika... Haydar Dümen hayatını kaybettiSon dakika... Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardıEski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı#Prens Andrew
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

#Zeynep Selvili#Nail Gönenli#Mehmet Üstündağ
Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı
Mehmet Üstündağ

Cemiyetin sevilen isimlerinden Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin, ünlü avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığını ilk bu köşeden okumuştunuz. Çiftten ayrılık haberi geldi maalesef...

Haberin Devamı

1 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Her ikisi de çok yoğun çalışan Zeynep Selvili ve Nail Gönenli, birbirlerine yeteri kadar vakit ayıramadığı için dostça ayrılık kararı alarak, ilişkilerini noktaladı.

TEV hedefini büyüttü

Türk Eğitim Vakfı, Türk öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için İngiltere’de vakıflaştı. TEV UK, Sevgililer Günü için özel bir kampanya düzenledi.

54 yıl önce eğitimin yaygınlaşması amacıyla Vehbi Koç önderliğinde bir araya gelen 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüel, Türk Eğitim Vakfı’nı kurmuştu. Dayanışma ruhu ile hayata geçirilen TEV, o günden bugüne eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyor.

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

Ergun Özen - Sezai Taşkent - Şule Arınç

TEV şimdi İngiltere’de de vakıflaşarak, TEV UK’yi kurdu. Ergun Özen’in başkanlığını üstlendiği vakfın yöneticileri arasında Sezai Taşkent, Dalınç Arıburnu ve Şule Arınç var.
Türk öğrencilerin İngiltere’deki okullardan burs alabilmeleri ve yurtdışı eğitiminde de fırsat eşitliği yakalayabilmelerini amaçlayan vakıf, ilk kampanyasını da Sevgililer Günü’nde yaptı. TEV UK’den kalp satın alarak kampanyaya katılabilir, bir öğrencinin eğitim masraflarına katkıda bulunabilirsiniz.

Haberin Devamı

Recep Ahmet Mercan Ortaokulu yenilenerek öğretime açıldı

Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan ve kardeşi Tansel Mercan, babalarının adını taşıyan Recep Ahmet Mercan Ortaokulu’nu yeniledikten sonra yeniden öğretime açtı. Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan ortaokul, geçtiğimiz yıl şubat ayında yenilenmek üzere yıkılmıştı.

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı


12 ay gibi kısa sürede okul binasının tamamlanmasını sağlayan Alpsel Mercan ve Tansel Mercan, okulu yarım dönem erken açarak, yeni yarı yıla yetiştirdi. 5 katlı, 18 derslikli modern binada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü bölüm bulunuyor.

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı


280 öğrencinin ders başı yaptığı pazartesi günü Alpsel ve Tansel Mercan, Marmara Adalar Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç’i ağırlayarak okulu gezdirdi. Alpsel Mercan’ın oğlu Emirhan Mercan’ın da hazır bulunduğu toplantıda Kaymakam Güvenç, öğrencilere ve eğitim kadrosuna yeni eğitim öğretim dönemi için başarılar diledi.

Haberin Devamı

Gabrielle Union’ın da tercihi Milka

Stil danışmanlarının tercihi Kısmet By Milka, dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olmaya devam ediyor. Madonna, Beyonce, Rihanna, Cameron Diaz ve Bella Hadid gibi birçok dünya starının tercih ettiği marka, Gabrielle Union’ın da radarına girdi! Amerikalı oyuncunun stil danışmanı Thomas Christos Kikis, markanın ‘Balconies’ ve ‘Power Station’ koleksiyonlarından seçtiği tasarımlarla Union’ın stilini tamamladı.

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

Müzik dolu günler

Özel hayatında zor günler geçiren Sinan Akçıl, müziğine odaklanmaya devam ediyor. Hayranlarının çok özlediği sanatçı, 12 Şubat’ta Emaar Square Mall’da sahneye çıkacak. Magic Worlds Global’ın katkılarıyla 11-20 Şubat arasında yapılacak olan ‘Emaar Magic Worlds’ alışveriş festivalinde Sinan Akçıl’ın yanı sıra 19 Şubat’ta da Jabbar’ın sahne performansı var.

Haberin Devamı

Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Selvili#Nail Gönenli#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse