Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

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1 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Her ikisi de çok yoğun çalışan Zeynep Selvili ve Nail Gönenli, birbirlerine yeteri kadar vakit ayıramadığı için dostça ayrılık kararı alarak, ilişkilerini noktaladı.

TEV hedefini büyüttü

Türk Eğitim Vakfı, Türk öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için İngiltere’de vakıflaştı. TEV UK, Sevgililer Günü için özel bir kampanya düzenledi.

54 yıl önce eğitimin yaygınlaşması amacıyla Vehbi Koç önderliğinde bir araya gelen 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüel, Türk Eğitim Vakfı’nı kurmuştu. Dayanışma ruhu ile hayata geçirilen TEV, o günden bugüne eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyor.

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TEV şimdi İngiltere’de de vakıflaşarak, TEV UK’yi kurdu. Ergun Özen’in başkanlığını üstlendiği vakfın yöneticileri arasında Sezai Taşkent, Dalınç Arıburnu ve Şule Arınç var.Türk öğrencilerin İngiltere’deki okullardan burs alabilmeleri ve yurtdışı eğitiminde de fırsat eşitliği yakalayabilmelerini amaçlayan vakıf, ilk kampanyasını da Sevgililer Günü’nde yaptı. TEV UK’den kalp satın alarak kampanyaya katılabilir, bir öğrencinin eğitim masraflarına katkıda bulunabilirsiniz.

Recep Ahmet Mercan Ortaokulu yenilenerek öğretime açıldı

Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan ve kardeşi Tansel Mercan, babalarının adını taşıyan Recep Ahmet Mercan Ortaokulu’nu yeniledikten sonra yeniden öğretime açtı. Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan ortaokul, geçtiğimiz yıl şubat ayında yenilenmek üzere yıkılmıştı.

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12 ay gibi kısa sürede okul binasının tamamlanmasını sağlayan Alpsel Mercan ve Tansel Mercan, okulu yarım dönem erken açarak, yeni yarı yıla yetiştirdi. 5 katlı, 18 derslikli modern binada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü bölüm bulunuyor.280 öğrencinin ders başı yaptığı pazartesi günü Alpsel ve Tansel Mercan, Marmara Adalar Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç’i ağırlayarak okulu gezdirdi. Alpsel Mercan’ın oğlu Emirhan Mercan’ın da hazır bulunduğu toplantıda Kaymakam Güvenç, öğrencilere ve eğitim kadrosuna yeni eğitim öğretim dönemi için başarılar diledi.

Gabrielle Union’ın da tercihi Milka

Stil danışmanlarının tercihi Kısmet By Milka, dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olmaya devam ediyor. Madonna, Beyonce, Rihanna, Cameron Diaz ve Bella Hadid gibi birçok dünya starının tercih ettiği marka, Gabrielle Union’ın da radarına girdi! Amerikalı oyuncunun stil danışmanı Thomas Christos Kikis, markanın ‘Balconies’ ve ‘Power Station’ koleksiyonlarından seçtiği tasarımlarla Union’ın stilini tamamladı.

Müzik dolu günler

Özel hayatında zor günler geçiren Sinan Akçıl, müziğine odaklanmaya devam ediyor. Hayranlarının çok özlediği sanatçı, 12 Şubat’ta Emaar Square Mall’da sahneye çıkacak. Magic Worlds Global’ın katkılarıyla 11-20 Şubat arasında yapılacak olan ‘Emaar Magic Worlds’ alışveriş festivalinde Sinan Akçıl’ın yanı sıra 19 Şubat’ta da Jabbar’ın sahne performansı var.

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