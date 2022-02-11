Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile ünlü avukat Nail Gönenli ayrıldı

1 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Her ikisi de çok yoğun çalışan Zeynep Selvili ve Nail Gönenli, birbirlerine yeteri kadar vakit ayıramadığı için dostça ayrılık kararı alarak, ilişkilerini noktaladı.
TEV hedefini büyüttü
Türk Eğitim Vakfı, Türk öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için İngiltere’de vakıflaştı. TEV UK, Sevgililer Günü için özel bir kampanya düzenledi.
54 yıl önce eğitimin yaygınlaşması amacıyla Vehbi Koç önderliğinde bir araya gelen 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüel, Türk Eğitim Vakfı’nı kurmuştu. Dayanışma ruhu ile hayata geçirilen TEV, o günden bugüne eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyor.
Recep Ahmet Mercan Ortaokulu yenilenerek öğretime açıldı
Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan ve kardeşi Tansel Mercan, babalarının adını taşıyan Recep Ahmet Mercan Ortaokulu’nu yeniledikten sonra yeniden öğretime açtı. Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan ortaokul, geçtiğimiz yıl şubat ayında yenilenmek üzere yıkılmıştı.
Gabrielle Union’ın da tercihi Milka
Stil danışmanlarının tercihi Kısmet By Milka, dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olmaya devam ediyor. Madonna, Beyonce, Rihanna, Cameron Diaz ve Bella Hadid gibi birçok dünya starının tercih ettiği marka, Gabrielle Union’ın da radarına girdi! Amerikalı oyuncunun stil danışmanı Thomas Christos Kikis, markanın ‘Balconies’ ve ‘Power Station’ koleksiyonlarından seçtiği tasarımlarla Union’ın stilini tamamladı.
Müzik dolu günler
Özel hayatında zor günler geçiren Sinan Akçıl, müziğine odaklanmaya devam ediyor. Hayranlarının çok özlediği sanatçı, 12 Şubat’ta Emaar Square Mall’da sahneye çıkacak. Magic Worlds Global’ın katkılarıyla 11-20 Şubat arasında yapılacak olan ‘Emaar Magic Worlds’ alışveriş festivalinde Sinan Akçıl’ın yanı sıra 19 Şubat’ta da Jabbar’ın sahne performansı var.