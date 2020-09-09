Uzlaşma yolunu seçmediler! Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davası devam ediyor...

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan dava açılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından taraflara 21 Ocak 2021 gününe duruşma tarihi verilmişti. İddianamede Ozan Güven ‘sanık’, Deniz Bulutsuz ise ‘müşteki’ olarak yer almıştı.



‘ASIL BEN ŞİDDET GÖRDÜM’



Ardından Ozan Güven, asıl kendisinin şiddete uğradığını öne sürerek Deniz Bulutsuz’dan ‘basit yaralama’ suçlamasıyla şikâyetçi olmuştu. Cumhuriyet Savcısı, Ozan Güven’in şikâyetçi olduğu soruşturma dosyasını Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Ancak taraflar daha önce olduğu gibi yine uzlaşamadı. Bunun üzerine dosya savcılığa gönderildi. Şimdi de Deniz Bulutsuz’a ‘basit yaralama’ suçundan dava açılması bekleniyor.





Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’den şiddet gördüğüne ilişkin fotoğraflar, soruşturma dosyasına girmişti.

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