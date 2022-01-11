Uzi'nin konserini izlemeye giden Aleyna Tilki'den aşk dansı

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HİÇ OTURMADI



Yaklaşık 3 haftadır Aleyna Tilki’yle ilişki yaşadığı konuşulan rap’çi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Aleyna Tilki, aşk dedikoduları hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da konserdeki yerini aldı. Gece boyunca coşkusu bir an olsun azalmayan şarkıcı, hiç oturmadan dans etti.

NARKOTİK GELDİ



Konsere damgasını vuran ise Uzi’nin dinleyicilerine yönelttiği soru oldu. İddiaya göre şarkıcı, “Biz marihuana’mızı sardık, siz de sardınız mı? Bizimki bize yetecek kadar” dedi. Bu sözler üzerine polise ihbarda bulunuldu. Konser alanına gelen 10 narkotik polisi, sahne sonrası Uzi’nin bilgisine başvurdu.

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