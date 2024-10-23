Üzerine yasak aşkın soğuk gölgesi düşmüştü... 20 yıl önceki düğün gecesinin hatırası var

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Daha kısa bir zaman önce bir ihanet bulutu yuvalarının üzerinden geçip gitti. Herkes ne yapacaklarını merak ederken o anda hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Onun sonucunda da yollarını ayırmak biri yana duygularını geri plana itip birbirlerine biraz da "görev gereği" sımsıkı sarıldılar. Şimdi de o değişen hayatlarının gereğini en ince ayrıntısına kadar hesaplayarak yerine getiriyorlar.

Konuyu takip edenler, ihanet iddialarını hatırlayanlar dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyeleri arasında yer alan bir çiftten söz ettiğimizi anladı bile: Danimarka'nın yeni kralı Frederik ile popülerlik anlamında onu bile gölgede bırakan Kraliçe Mary.

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İHANET FOTOĞRAFLARINDAN SONRA HAYATLARI BİR ANDA DEĞİŞTİ

2004 yılında gösterişli bir törenle evlenen Mary ile Frederik, "gerçek kraliçe" olarak anılan 2. Margrethe'nın geçen yılın son günlerinde tahtı oğluna devredeceğini açıklamasından sonra aile içi hiyerarşide bir basamak daha yükseldiler.

Frederik, daha yaşarken annesinin yerine kral oldu, Avustralyalı sıradan bir aileden gelen Mary de kraliçe.

Bu arada bütün bu olayların, Frederik'in İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile yaptığı kaçamağın ardından hızlandığını da hatırlatalım. Öyle ki ikilinin Madrid'de çekilen fotoğrafları bile basında "çarşaf çarşaf" yer aldı.

Aslında daha tahtı bırakmaya hiç niyeti olmadığını söyleyen eski kraliçe Margrethe, bir anlamda oğlunun evliliğini ve ülkesinin itibarını kurtarmak için tahtı Frederik'e hızlıca devretti.

Sonuç olarak hem sadece iddialarla sınırlı kalmayan, fotoğraflarla da desteklenen ihanet skandalını geri plana itti. Aynı zamanda Danimarka halkı tarafından çoktan benimsenip sevilen gelinini de memnun etti.

Uzun sözün kısası artık bir zamanlar veteriner olmayı hayal eden Karl Donaldson ile Veliaht Prens Frederik, tahta geçtiler.

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O KÜPELERDE DÜĞÜNÜN HATIRALARI VAR

Bu görevlerinin bir parçası olarak da birçok etkinlikte ülkelerini temsil ediyor çift. Bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde sergilediler.

Mary ile Frederik, kuzey ülkelerinin önde gelen üyelerini bir araya getiren ve Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen geleneksel bir etkinliğe konuk oldu.

Danimarka'nın yanı sıra Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in önde gelen yöneticilerinin ve kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı resmi bir yemeğe katıldı ikili.

O gecede de üzerindeki kırmızı gece elbisesiyle bütün konukları gölgede bıraktı zaten giyim konusunda iddialı olan Mary.

Onun şık görünümüyle ilgili olarak gösterişli elbisesinden daha fazla dikkat çeken bir ayrıntı vardı: Kulağındaki küpeler.

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Saçlarını geriye toplayan Kraliçe Mary, bileklerine de değerli takılar taktı. Ama hiçbiri kulağındaki o sallantılı küpeler kadar ilgi çekmedi. Çünkü Mary'nin değerli küpeleri çok anlamlıydı.

Avustralyalı sıradan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelip veteriner olmayı hayal ederken Sidney Olimpiyatları'nda ülkesinin gelecekteki kralı Frederik ile evlenen ve hayatı değişen Mary, o büyük günde yani 2004'teki düğününde aynı küpeleri takıyordu.

İNCİLER KUZEY DENİZLERİNDEN

Kraliçe Mary'nin gelinliğiyle birlikte kullandığı az sayıdaki takıdan biri olan bu küpeler kuzey denizlerinden çıkarılan incilerden oluşuyor. Bu incilerin çevresi ise küçük elmas parçalarla süslü.

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Tabii ki resmi yemeğe damgasını vuran bu bir çift küpenin Danimarka kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait olduğunu da not düşelim.

Mary'nin sağ bileğini süsleyen yine elmaslardan oluşan bilekliğin üzerinde de İsveç ve Norveç'in eski kraliçelerinden Josefina'nın bir portresinin yer aldığını da meraklısı için ekleyelim.

Sonra da gelelim Kraliçe Mary'nin 2004'te o dönemde daha veliaht prens olan Frederik ile evlendiği güne.

Mary'nin bilekliği de çok ilgi çekti. Elmaslarla süslü gelinliğin üzerinde İsveç ve Norveç'in eski kraliçelerinden Josefina'nın bir portresi bulunuyor.

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GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

O gün takvimler 14 Mayıs 2004 tarihini gösteriyordu. Mary ile Frederik, bütün dünyanın meraklı bakışları altında evlendi.

Öncelikle şunu söyleyelim ki Mary Donaldson, tıpkı Kate Middleton gibi halktan bir aileden geliyor. Üstelik bir Danimarkalı bile değil, Avustralyalı.

Gençlik yıllarında veteriner olmayı hayal eden Mary, düştüğü aşkın sonunda bir anda kendini Danimarka sarayında buldu. Kısa bir süre önce de kraliçe olarak tahta çıktı.

52 yaşındaki dört çocuk annesi Mary, bir zamanlar tıpkı bugün Kate Middleton'ın olduğu gibi "külkedisi" olarak anılıyordu.

KRALİYET DÜNYASIYLA İLGİSİ BİLE YOKTU

Avustralyalı olan Mary'nin kraliyet aileleriyle, soyluluk unvanlarıyla uzaktan ya da yakından ilgisi yoktu.

Ta ki hiç ummadığı bir anda Prens Frederik ile tanışıncaya kadar. Sonra veliaht prensin kalbini çaldı ve onunla evlendi. Tıpkı masallardaki gibi bir hayata ve geleceğe sahip oldu.

Ama Mary'nin bu günlere gelmesi öyle bir anda olmadı.

Mary Donaldson, hayatını değiştiren Danimarka Prensi Frederik ile tanıştığında takvimler 2000 yılını gösteriyordu. O yaz, Sidney'de olimpiyat oyunları vardı.

Prens Frederik de müsabakaları izlemek için kentte bulunuyordu. Mary ile Frederik, işte o sırada Sidney'in gözde gece kulüplerinden birinde tanıştı. Frederik'in yanında başka kraliyet ailesi üyeleri de vardı. O sırada Mary 28, Frederik ise 32 yaşındaydı.

Sonradan ileri sürülenlere göre Mary, tanışıp sohbet ettiği o genç adamın kim olduğunu bilmiyordu.

Yine bu iddialara göre iki genç, o ilk tanıştıklarında erkeklerin göğsündeki kılların yanı sıra atlı sporlar ve formda kalma konusunda sohbet ettiler. İşte orada da aralarındaki aşkın ilk tohumları atıldı ve 2000'li yılların ilk yarısının külkedisi masalı başladı.

GİZLİ BULUŞMALARI DANİMARKA GAZETESİ ORTAYA ÇIKARDI

Mary ile Prens Frederik o tanışmanın ardından sık sık buluşmaya başladılar. Frederik, sevgilisini görmek için durmadan Avustralya'ya gidiyordu.

Çiftin ülkeden ülkeye yürüttüğü bu ilişki bir yıl boyunca kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak tutuldu. Ama 2001 yılında Danimarka'da yayınlanan Billed Bladet adlı gazete gizli ilişkiyi ortaya çıkardı.

Zaten bir yıl sonra Mary de Danimarka'ya taşındı. O süreçte ülkenin hiç bilmediği dilini öğrenmek için özel dersler aldı.

Danimarka'nın kültürünü, aile içinde geçerli olan görgü kurallarını öğrendi. Frederik, Mary'nin önünde diz çöküp ona göz kamaştıran bir yüzük hediye etti. Frederik ile Mary 2004 yılında evlendiler.



'nin o sırada veliaht prens olan Frederik ile evlendiği gün giydiği gelinlik Danimarkalı bir tasarımcının imzasını taşıyordu. Ama asıl dikkati çeken ayrıntı duvağı oldu. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı. Kraliçe Mary 'nin o sırada veliaht prens olan Frederik ile evlendiği gün giydiği gelinlik Danimarkalı bir tasarımcının imzasını taşıyordu. Ama asıl dikkati çeken ayrıntı duvağı oldu. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı.

MONARŞİYE UYUM SAĞLAMAK İÇİN KURS GÖRDÜ

Bugün artık tüm kraliyet kurallarını çok iyi bilen bir kraliçe olan Mary, Danimarka kraliyet ailesine girmeden önce, o hayata uyum sağlamak için altı hafta süren özel bir kurs gördü.

Bu özel kurs sayesinde de aileye uygun şekilde davranmayı, giyinmeyi, kuşanmayı öğrendi.

O sırada uygun şekilde yürümeyi, ayakta durmayı, başkalarıyla tokalaşmayı, kontrollü bir şekilde gülümsemeyi ve kameralar karşısında kendine güvenli bir şekilde durmayı öğrendi.

Onun için işin en zor kısmı da buydu zaten. Yani kamera karşısında durmak ve poz vermek.

Her ne kadar şimdi bu duruma alışmış olsa da o dönemde Mary Donaldson, kamera karşısında durmayı sevmiyordu. Üstelik anlattığına göre iyi göründüğü tek bir fotoğrafı bile yoktu.

İHANET SÖYLENTİLERİ ONLARIN GELECEĞİNİ HIZLANDIRDI

Prenses Mary ile 54 yaşındaki eşi Frederik, dört çocuklarıyla mutlu bir evlilik yaşıyordu. Dışarıdan bakıldığında da mutlu ve uyumlu bir çiftti Mary ve Frederik.

Ta ki, Prens hakkındaki ihanet iddiaları ortaya çıkıncaya kadar.

İkisi de bu konuda sessiz kaldı ancak görünüşe göre Amalienburg Sarayı'nın kapalı kapıları ardında şu anda dışarıya sızmamış olan bazı gelişmeler yaşandı. Bunun üzerine Kraliçe Margrethe de tahtı oğlunu ve dolayısıyla gelini Mary'ye bırakma kararı aldı.